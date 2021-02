Szef MRiRW podpisał dokumenty dot. eksportu m.in. mąki do Chin

Ministerstwo podkreśliło na stronie internetowej, że podpisanie dokumentów z Generalną Administracją Celną Chin jest ważnym etapem procedury zatwierdzającym mąkę oraz produkty mleczne z przeznaczeniem na pasze, do eksportu na rynek chiński.

Zastrzeżono jednak, że nie oznacza ono jeszcze otwarcia rynku chińskiego dla tych produktów. "Protokoły mają jednak bardzo duże znaczenie dla przedsiębiorców, którzy zainteresowani są eksportem żywności na rynek chiński z uwagi na fakt, że stanowią konkretny krok w uzyskaniu dostępu do rynku chińskiego dla ważnych dla nas produktów" - przekazało ministerstwo.

Jak podkreślił cytowany minister Grzegorz Puda podpisanie dokumentów, to zakończenie kolejnego, jednego z ostatnich, etapu procedur otwarcia rynku chińskiego dla tych produktów z Polski. "To zwieńczenie wieloletnich prac nad protokołami jest sukcesem, mając zwłaszcza na uwadze trwającą od roku pandemię i związane z nią ograniczenia. Dzięki wsparciu polskich służb dyplomatycznych udało się uzgodnić ze stroną chińską, że protokoły zostaną podpisane w trybie zdalnym" - dodał.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że Chiny są ważnym rynkiem dla polskiego eksportu rolno-spożywczego. Nasze produkty mleczne już teraz cieszą się tam dużą popularnością i są najważniejszą pozycją w polskim eksporcie do Chin. Wiele z nich, tak jak np. pasze pochodzenia mlecznego, wymaga przejścia długotrwałej procedury dopuszczającej.

"Strona polska liczy na szybkie zakończenie procedury zatwierdzającej pasze pochodzenia mlecznego oraz mąkę do eksportu do Chin, przez co polscy producenci zyskają dodatkową możliwość rozwoju współpracy handlowej z chińskimi kontrahentami" - podsumowano.

Wymiana handlowa artykułami rolno-spożywczymi z Chinami na razie jest niewielka. Wartość eksportu polskich produktów w pierwszych jedenastu miesiącach 2020 r. wyniosła 188,5 mln euro wobec 190,5 mln euro w analogicznym okresie ub.r. Polska wywoziła do Kraju Środka w ub.r. przede wszystkim sprzedawała tam produkty mleczarskie - mleko, śmietanę, serwatkę. Znacząco natomiast spadł wywóz mięsa drobiowego, który rok wcześniej stanowił poważną pozycję polskiego eksportu, z powodu ptasiej grypy.

W okresie I-XI 2020 r. Polska sprowadziła towary o wartości 382 mln euro (w I-XI - 381 mln euro). Głównie były to produkty do karmienia zwierząt, jelita, herbata, soki, suszone warzywa, algi. Saldo wymiany artykułami spożywczymi jest ujemne na poziomie 190 mln euro.