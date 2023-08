Zboża

Szef parlamentu Słowacji chce przedłużenia embarga na ukraińskie zboże

Autor: PAP

Data: 31-08-2023, 13:56

Przewodniczący słowackiego parlamentu Boris Kollar zaapelował do rządu kierowanego przez Ludovita Odora o przyłączenie się Słowacji do ewentualnego zamknięcia granic przez Polskę i Węgry przed napływem ukraińskiego zboża po wygaśnięciu we wrześniu unijnego embarga. Podkreślił, że nie chodzi o zatrzymanie tranzytu zboża.

Szef parlamentu Słowacji chce przedłużenia embarga na ukraińskie zboże /fot. Shutterstock