Szwajcaria pomoże Ukrainie w handlu zbożem? Jest konkretny projekt

KSG Agro, ukraiński agroholding notowany na GPW w Warszawie, wspólnie z Ministerstwem gospodarki Ukrainy inicjuje utworzenie międzynarodowego centrum koordynacyjnego dla wsparcia eksportu ukraińskich produktów rolnych. Taka propozycja została ogłoszona podczas międzynarodowej konferencji na temat odbudowy Ukrainy w Szwajcarii.

W wyniku wojny ukraińscy rolnicy borykają się z poważnymi trudnościami w eksporcie produktów rolnych na rynki międzynarodowe. Tradycyjne kanały dystrybucji i łańcuchy logistyczne są prawie niedostępne. Mowa nie tylko o zbożu, ale także o śrutach, oleju słonecznikowym itp.

W celu rozwiązania problemów eksportowych ukraińskich rolników pierwszy zastępca ministra gospodarki Denys Kudin i przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro Siergiej Kasjanow podczas międzynarodowej konferencji na temat odbudowy Ukrainy w mieście Lugano (Szwajcaria) zaproponowali utworzenie w Lugano międzynarodowego centrum koordynacyjnego. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Rostysłav Szurma przedstawił tę propozycję w swoim wystąpieniu.

– Rząd rozumie problemy, z jakimi mają do czynienia w tym roku rolnicy w bezprecedensowych warunkach wojny. Wsparcie krajowego eksportu rolnego jest obecnie jednym z najważniejszych priorytetów państwa – skomentował inicjatywę Denys Kudin .



– Zadaniem takiego centrum powinno być połączenie wszystkich istniejących kanałów transportowych oraz narzędzi finansowych w celu zwiększenia eksportu naszych produktów na rynki zagraniczne. Opracowaliśmy już propozycje połączenia infrastruktury ukraińskich i europejskich przewoźników kolejowych, co pozwoli nam co najmniej trzykrotnie zwiększyć przepustowość tego kanału logistycznego. Dodatkowo jedną z funkcji centrum będzie adaptacja do warunków wojennych platform handlowych na przykładzie Szwajcarii, jako największej platformy handlowej na świecie – 35% światowego handlu zbożem – powiedział Siergiej Kasjanow.