Kasza gryczana ma niski indeks glikemiczny. Zalecana jest cukrzykom i osobom, które muszą kontrolować poziom cukru we krwi.

Indeks glikemiczny jest istotnym terminem

Indeks glikemiczny (IG) jest niezwykle istotnym terminem m.in. dla osób, u których wykryto choroby związane z nieprawidłowym poziomem cukru we krwi. Produkty o wysokim indeksie glikemicznym (IG powyżej 70), powodują wzrost poziomu glukozy we krwi, co nie jest korzystne dla naszego organizmu. Może powodować zaburzenia glikemii. Jest to szczególnie niewskazane przy cukrzycy i insulinooporności. Produkty o niskim indeksie glikemicznym, takie jak kasza gryczana (IG54) powinny też stanowić podstawę diety dla osób z niedoczynnością tarczycy, chorobą Hashimoto oraz zbyt wysokim poziomem cholesterolu.

Kasza gryczana zawiera flawonoidy oraz błonnik

Flawonoidy, które zawiera kasza gryczana, to związki roślinne, chroniące organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Badania dowodzą, że zapobiegają cukrzycy, zmianom miażdżycowym oraz nowotworom.

