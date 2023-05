Nie wyobrażam sobie, żeby rozporządzenie, które uniemożliwia import ukraińskiej pszenicy, kukurydzy, rzepaku i nasion słonecznika do Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii - ale nie ogranicza tranzytu tych zbóż - nie zostało przedłużony - powiedział we wtorek w Brukseli minister rolnictwa RP Robert Telus.

Telus: Nie wyobrażam sobie, by zakaz importu ukraińskich zbóż do Polski nie został przedłużony. fot. PAP

Telus: Nie wyobrażam sobie, by zakaz importu ukraińskich zbóż do Polski nie został przedłużony

"Martwią mnie głosy, żeby nie przedłużać rozporządzenia po 5 czerwca. Mam nadzieję, że są to tylko pojedyncze głosy; że nie będą one przeważać" - mówił polski minister, relacjonując dziennikarzom posiedzenie szefów resortów rolnictwa krajów UE, które odbywało się w Brukseli.

"Osobiście nie wyobrażam sobie, żeby to rozporządzenie nie było przedłużone. Miejmy nadzieję, że tak będzie. (...) Apelowałem do państw członkowskich o solidarność europejską. Jest to ważne w takich momentach jak teraz. Z jednej strony musimy pomagać Ukrainie (...), ale ta pomoc powinna być rozłożona na wszystkie kraje, a nie tylko na te pięć krajów przygranicznych" - dodał.