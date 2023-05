Ponad 30 proc. zboża magazynowanego przez rolników zostało już wyeksportowane - oświadczył w poniedziałek minister rolnictwa Robert Telus. Jak dodał, zamówił opinie prawne w sprawie możliwości ujawnienia listy firm, które importowały zboże z Ukrainy.

Minister rolnictwa: ponad 30 proc. zboża już wyeksportowane. Fot. PAP

Robert Telus: mamy do wyeksportowania 3-4 mln ton

"Mamy do wyeksportowania 3-4 mln ton, ale najbardziej mi zależy na wyeksportowaniu zboża od rolników, żeby mieli wolne magazyny na żniwa i to realizujemy" - powiedział Telus w poniedziałek na konferencji prasowej. Jak dodał, powołując się na dane z badań ARiMR, "trzydzieści kilka procent od rolników jest już wyeksportowane". "Wierzę w to, że uda się przygotować rolników do nowego sezonu" - dodał minister, oceniając, że idzie to "w dobrym kierunku".

Jak podkreślił, polskie porty mają zdolności eksportowe na poziomie 1 mln ton zboża miesięcznie.

Lista firm importujących zboże

Telus dodał, że jego zdaniem powinno opublikować się listę firm, które importowały ukraińskie zboże. "Taka lista powinna być opublikowana, ale zgodnie z prawem" - zastrzegł, informując, że wystąpił do dwóch kancelarii o opinie prawne w tej sprawie i czeka na nie. "Jeśli będzie taka możliwość, to opublikuję" - powiedział minister, zaznaczając, że ministerstwo ma w tej sprawie jedynie dane, które przechodzą przez Głównego Lekarza Weterynarii.

Szef resortu rolnictwa zaapelował jednocześnie o rozsądek w tej kwestii. "Jeżeli firmy sprowadzały zboże zgodnie z prawem unijnym, nie można wylewać dziecka z kąpielą" - podkreślał.