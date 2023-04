Zboża

Telus w ciągu paru dni poda listę firm, które sprowadzały ukraińskie zboże

Autor: PAP

Data: 14-04-2023, 13:02

W najbliższym czasie będzie upubliczniona lista firm, które sprowadzały ukraińskie zboże do Polski; to jest kwestia paru dni i uregulowań, byśmy mogli to opublikować - powiedział w piątek minister rolnictwa Robert Telus.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus; fot. PAP/Radek Pietruszk