Nasz kraj wprowadzi jednostronne rozwiązanie, czyli wstrzyma import pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika z Ukrainy. Stanie się tak, jeśli Bruksela nie zdecyduje się na przedłużenie po 15 września zakazu importu tych czterech zbóż – zapowiedział szef resortu rolnictwa i rozwoju wsi.

Szef resortu rolnictwa zapowiada, że Polska wstrzyma import zbóż z Ukrainy, jeśli UE nie przedłuży zakazu/Fot. PAP

Jak zabezpieczyć polski rynek rolny po 15 września? Szef rządu naradzał się z ministrami

Mateusz Morawiecki poinformował spotkał się w środę z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Robertem Telusem, minister finansów Magdaleną Rzeczkowską, szefem Krajowej Administracji Skarbowej Bartoszem Zbaraszczukiem i wiceszefem ministerstwa spraw zagranicznych Pawłem Jabłońskim w związku z zakończonym we wtorek nieformalnym posiedzeniem Rady UE ds. rolnictwa.

"Rozmawialiśmy o dalszych działaniach mających na celu zabezpieczenie polskiego rynku rolnego po 15 września. W tym temacie został przeprowadzony szereg rozmów, m. in. przed kolegium komisarzy europejskich z komisarzem Januszem Wojciechowskim" - poinformował premier.

Telus: merytoryczna decyzja powinna przedłużyć zakaz importu zbóż z Ukrainy

Szef resortu rolnictwa Robert Telus zdał premierowi relację z rozmów w hiszpańskiej Kordobie. We wtorek zakończyło się tam trzydniowe nieformalne spotkanie ministrów rolnictwa państw Unii Europejskiej.

"Przedstawiłem panu premierowi, jaka jest ogólna atmosfera wokół zakaz importu zbóż z Ukrainy. Jeżeli decyzja ministrów rolnictwa UE byłaby merytoryczna, to na pewno zakaz zostałby przedłużony po 15 września. Według mnie wszyscy ministrowie rozumieją sytuację: budowanie korytarzy, to tworzenie narzędzi pozwalających na to, by ukraińskie produkty jechały poza Unię Europejską, czyli do krajów, gdzie są potrzebne" - powiedział Telus.

Co wydarzy się po 15 września?

Szef resortu rolnictwa poinformował, że podczas środowego spotkania z premierem rozmawiano również o tym co może się wydarzyć po 15 września ws. zakazu importu ukraińskiego zboża.

"Przedstawialiśmy rozwiązania, co będzie, gdy UE przedłuży zakaz - to najprostsza rzecz oraz co będzie, gdy UE nie przedłuży zakazu. Wtedy będziemy musieli wprowadzić nasze rozwiązania jednostronne, to znaczy wstrzymać import pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika z Ukrainy. Interes polskiego rolnika jest dla nas najważniejszy. Nie wpuścimy po 15 września do Polski ukraińskiego zboża - powiedział minister.

Robocze spotkanie w Brukseli. Kto za przedłużeniem zakazu importu ukraińskiego zboża?

We wtorek odbyło się w Brukseli kolejne spotkanie grupy roboczej zajmującej się kwestią importu ukraińskiego zboża. W jej skład wchodzą dyplomaci i przedstawiciele Komisji Europejskiej. Na spotkaniu Polska po raz kolejny postulowała przedłużenie obowiązującego zakazu importu czterech produktów rolnych - pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika - z Ukrainy po 15 września.

Za przedłużeniem zakazu opowiada się pięć krajów UE - Polska, Węgry, Słowacja, Rumunia i Bułgaria.

Unijny instrument finansowy dla Ukrainy. Polska zasugerowała nowe rozwiązanie

Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że na spotkaniu Polska argumentowała, iż KE powinna stworzyć instrument finansowy dla Ukrainy, aby mogła ona w ramach pomocy publicznej wspierać transport swoich zbóż. "KE wykazała większą otwartość jeśli chodzi o zmniejszenie kosztów transportu, czyli dopłaty do wywozu ukraińskiego zboża" - przekazało PAP źródło unijne.

Kolejne spotkanie grupy roboczej zajmującej się eksportem ukraińskiego zboża ma odbyć się w najbliższy wtorek.

Zakaz importu ukraińskiego zboża: gdzie i od kiedy obowiązuje?

Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji został wprowadzony przez KE na początku maja w wyniku porozumienia z tymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo zakaz obowiązywał do 5 czerwca, a następnie został przedłużony do 15 września. Tranzyt zbóż przez terytoria tzw. krajów przyfrontowych jest dozwolony.

W lipcu minister Telus informował, że szefowie resortów rolnictwa tzw. krajów przyfrontowych chcą, by zakaz obowiązywał przynajmniej do końca roku.