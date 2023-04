Będzie bardzo mocna kontrola zboża na granicy. Każde ziarno będzie kontrolowane – zapewnił nowy minister rolnictwa w wywiadzie w portalem iPl.

Robert Telus - nowy minister rolnictwa

Robert Telus został powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę na funkcję ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Zastąpił na tym stanowisku Henryka Kowalczyka, który w środę złożył rezygnację.

Nowy szef resortu rolnictwa podkreślił, że bardzo ważne jest, "by ograniczyć wpływanie zboża z Ukrainy. "Na ile jesteśmy w stanie to zrobić, na pewno to zrobimy" - powiedział. Dodał: "Każde źdźbło, każde ziarno będzie kontrolowane po to, żebyśmy byli pewni, co wyjeżdża do Polski".

Telus jedzie na granicę

Już na czwartek wieczorem nowy minister zwołał sztab kryzysowy w sprawie produktów, które napływają do Polski z Ukrainy i u nas zostają. - Jutro pojadę na granicę. Zrobię wszystko, aby kontrole były dokładne – powiedział w czwartek podczas konferencji prasowej nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

Dodał, że obecnie jest to najważniejsza kwestia.

"Zrobię wszystko, aby kontrole były dokładne i żeby zboże niepewnej jakości nie wpływało do Europy, a więc i do Polski. To jest nasz obowiązek" - zadeklarował minister Telus.

Rozładowanie magazynów przed tegorocznymi żniwami - najważniejsze zadanie ministra

Podczas swojej pierwszej konferencji prasowej minister zapowiedział, że obecnie najważniejszym zadaniem jest rozładowanie magazynów przed tegorocznymi żniwami. "Jeżeli zostanie 3-4 mln ton to będzie bardzo dobra sytuacja" - wskazał. "Nie możemy się pozbyć zboża do zera" - dodał.

Teleus zaapelował też do konkurentów politycznych, "żeby pomogli nam (...), żebyśmy razem rozładowali tę sytuację".

Pytany o to, kiedy spotka się z rolnikami, zapewnił, że "na pewno" to zrobi. "Myślę, że może być w przyszłym tygodniu" - wskazał.

Szef resortu z podkreślił, że będzie realizował wszystkie programy, które mają pomóc polskiemu rolnikowi, polskiej gospodarce i Polsce.