„Bagietka czosnkowa” vel „bagietka z masłem czosnkowym” jest jednym z podstawowych produktów piekarskich w sklepach. Cieszy się ona dużą popularnością wśród kupujących. Andrzej Piętka z Akademii Wypieków zrobił test porównawczy tych produktów w największych sieciach handlowych w Polsce.

Bagietki czosnkowe czy bagietki z masłem czosnkowym? Test porównawczy w największych sieciach handlowych w Polsce; fot. Andrzej Piętka

Test bagietek czosnkowych: Kryteria oceny

Podczas testów bagietek czosnkowych w ofercie bake-off przeprowadzonych przez Andrzeja Piętkę produkty oceniano w trzech aspektach:

1. W jaki sposób sklepy (i kupcy) podchodzą do ważności zachowania przyjętej za standard gramatury (w dobie wszechobecnego downsizingu), gdzie przed wypiekiem produkt powinien ważyć 175g, a po wypieku 165g i czy akceptują mniejszą wagę dla produktu?

2. Ilość nadzienia (na rynku za standard przyjmowana jest jego wartość na poziomie 15%. Zmniejszanie jego ilości do 12% ma wpływ na niższą jakość, uboższy smak i słaby aromat oraz problem z jego szybszym czerstwieniem).

3. Jaki wpływ na sensorykę ma rodzaj użytego tłuszczu. Za standard dla bagietki z masłem czosnkowym przyjęto zastosowanie w recepturze masła o zawartości tłuszczu min. 82%. Czy pokusą dla sieci są produkty z nadzieniem tłuszczowym, gdzie nie znajdziemy tradycyjnego masła 82%, które jest zastępowane przez masło o zmniejszonej zawartości tłuszczu (np. 62%), przez margarynę (z tłuszczem palmowym) lub tzw. blendy tłuszczowe?

Sklepy były wybierane losowo na terenie miejscowości: Radzymin, Wołomin, Zielonka, Ząbki i warszawska Białołęka.

- Bagietek w ofercie nie spotkaliśmy w sklepach: Intermarche w Radzyminie, Delikatesach Centrum w Wołominie, Stokrotce w Kobyłce i w jednym z Lewiatanów w Wołominie. Sklepu Polomarket nie było w tym obszarze, dlatego nie został też tu uwzględniony. W teście Tajemniczego Klienta braliśmy pod uwagę 9 sklepów: Aldi, Auchan, Biedronka, Carrefour, Dino, Kaufland, Lidl, Netto i Żabka. Zakupy i ocena ekspozycji były robione pomiędzy godziną 10.00 a 14.00 - informuje Andrzej Piętka.

Ocena wynikała z porównania: wygląd, chrupkość, aromat, smak, zgryz, skład i ekspozycja w sklepie.

Sprzedawca Nazwa Wypiek Długość Cena Aldi Bagietka 165g czosnkowa *** 26,5 cm 2,99 zł Auchan Bagietka 165g z masłem i czosnk ** 28 cm 3,49 zł Biedronka Bagietka 165 g czosnkowa *** 29 cm 2,94 zł Carrefour Bagietka 155g z masłem czosnk ** 28 cm 2,99 zł Dino Bagietka 165g czosnkowa ** 25 cm 2,94 zł Kaufland Bagietka czosnk 175g * 27 cm 2,94 zł Lidl Bagietka 165g z masłem czosnk *** 26,5 cm 2,94 zł Netto Bagietka 165g z masłem i czosnk ** 27 cm 2,99 zł Żabka Bagietka 155g czosnkowa * 21 cm 3,99 zł

*** - dobrze

** - średnio

* - słabo

Aldi

Nazwa - Bagietka czosnkowa 165g

Cena – 2,99 zł

Skład: mąka pszenna, woda, masło (9%), przyprawy, drożdże, sól, czosnek, zioła, mąka żytnia, gluten pszenny, skrobia, przyprawa sojowa (woda, soja, pszenica, sól), cukier, naturalny aromat czosnkowy, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), środek do przetwarzania mąki (kwas askorbinowy).

Uwagi Akademii Wypieków: "Produkt dobrze wypieczony, bagietka lekko chrupiąca o delikatnym i dobrze wyczuwalnym zapachu czosnkowym. Brak cenówki dla tego produktu na ekspozycji w tym sklepie. O jego cenie dowiedzieliśmy się dopiero z paragonu przy kasie. Ekspozycja uporządkowana i czysta. Bagietka miała zachęcający do kupna kraftowy wygląd dzięki nacięciom".

Auchan

Nazwa – Bagietka z masłem i czosnkiem 165g

Cena – 3,49 zł

Skład: mąka pszenna, woda, masło (9%), przyprawy, drożdże, sól, czosnek, zioła, mąka żytnia, gluten pszenny, skrobia, przyprawa sojowa (woda, soja, pszenica, sól), cukier, naturalny aromat czosnkowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, środek do przetwarzania mąki: kwas. askorbinowy.

Uwagi: "Bagietki wypieczone, półka wypełniona i wszystkie potrzebne informacje o produkcie dostępne przy cenówce. Dobrze był wyczuwalny aromat i bagietka miała dobry zgryz. Delikatnie chrupiąca skórka wierzchnia. Produkt jest chętnie kupowany przez klientów sklepu".

Biedronka

Nazwa - Bagietka czosnkowa 165g

Cena – 2,94 zł

Skład: Jest dwóch dostawców do tego sklepu; brak informacji, którego produkt oceniano.

1. bagietka 85% (mąka pszenna, woda, drożdże, sól, gluten pszenny, skrobia, mąka żytnia, środek do przetwarzania mąki: kwas. askorbinowy), nadzienie 15% (masło 75%*, cebula, czosnek (5%), woda, sól, natka pietruszki, skrobia, przyprawy (czarny pieprz, lubczyk), przyprawa w płynie (woda, soja, pszenica, sól), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, cukier, naturalny aromat czosnkowy).

2. mąka pszenna, woda, nadzienie (15,8%), masło (14,6%) (zawiera min. 82% tłuszczu mlecznego), czosnek (0,76%), sól, suszona natka pietruszki), drożdże, sól, gluten pszenny, cukier, mąka ze słodu pszennego, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Uwagi: "Produkt wyeksponowany na najwyższej półce, równo ułożony. Promocja zachęcała do zakupu 3 sztuk po niższej cenie. Widać, że bagietka cieszy się w tym sklepie dużą popularnością. Wypiek prawidłowy patrząc po kolorze, a sama skórka wierzchnia delikatnie chrupiąca, do przyjemny i dobrze wyczuwalny aromat. Najdłuższa bagietka ze wszystkich testowanych, miała aż 29 cm długości".

Carrefour

Nazwa - Bagietka z masłem czosnk 155g

Cena – 2,99 zł

Skład: mąka (pszenna), mąka (słód pszeniczny), woda, masło (mleko) 7,5%, tłuszcze roślinne (palmowy), oleje roślinne (rzepakowy), sól jodowana (sól), sól (jodan potasu), drożdże, czosnek 0,6%, cebula w proszku, emulgator (E472e), emulgator (E471), emulgator (lecytyny), regulator kwasowości (E341), regulator kwasowości (E450), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), drożdże inaktywowane, pietruszka 0,1%, sól, sól, substancja zagęszczająca (guma guar), aromat, przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), enzymy (alfa?amylaza), enzymy (ksylanaza).

Uwagi: "Bagietki dostępne są na hali w części piekarniczej w niskich „koszach na kółkach” zamykanych klapą z plexi. Cena dobrze widoczna, długi skład był wypisany na etykiecie na torebce, która była obok produktu. Wygląd bagietki prawidłowy, skórka wierzchnia miękka, brak aromatu i ciągnący się zgryz".

Dino

Nazwa - Bagietka czosnkowa 165g

Cena – 2,94 zł

Skład: mąka pszenna, woda, nadzienie czosnkowe (12,7%) (masło (zawiera min. 82% tłuszczu mlecznego), woda, tłuszcz palmowy, olej rzepakowy, czosnek (5%), sól, cebula, natka pietruszki suszona, substancja zagęszczająca: guma guar, emulgator: mono-diglicerydy kwasów tłuszczowych), drożdże, sól, gluten pszenny, cukier, mąka ze słodu pszennego, środek do przetwarzania mąki (kwas askorbinowy).

Uwagi: "Pragmatyczne podejście obsługi do wypieku, lepiej dopiec, niż żeby zostało. Skórka wierzchnia niechrupiąca, mało wyczuwalny aromat, dostępne na półce bagietki wydają się być poprawnie wypieczone, chociaż o 2-3 minuty za krótko. Dostępność informacji o składzie jest ograniczona, bo kartki w koszulkach przymocowane do ściany bocznej sznurkiem. Bez jego rozwiązania lub zerwania nie da się przeczytać informacji o składzie żadnego pieczywa".

Kaufland

Nazwa - Bagietka czosnkowa 175g

Cena – 2,94 zł

Skład: mąka (pszenna, słód pszeniczny), woda, masło (mleko) (7,5%), oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy), sól jodowana, drożdże, czosnek (0,6%), cebula w proszku, emulgator (E472e, E471, lecytyny), regulator kwasowości (E341, E450, kwas cytrynowy), drożdże inaktywowane, pietruszka (0,1%), sól, substancja zagęszczająca (guma guar), aromat, przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), barwnik (karoteny), enzymy.

Uwagi: "To jedyny sklep, gdzie trafiliśmy na pustą półkę po sprzedanych bagietkach. Musieliśmy zaczekać ok 30 min na jej uzupełnienie. Jedynie w tym sklepie zapis wagi bagietki był 175g na cenówce i na paragonie, podczas gdy kupiona bagietka miała gramaturę 163g".

Lidl

Nazwa - Bagietka z masłem czosnk 165g

Cena – 2,94 zł

Skład: bagietka (85%), mąka pszenna 63%,, woda, drożdże, sól, mąka żytnia, gluten pszenny, nadzienie (15%): masło 75% - w nadzieniu cebula, czosnek 5% - w nadzieniu, woda, sól, natka pietruszki, skrobia, przyprawy (pieprz, lubczyk), przyprawa w płynie (zawiera soję, pszenicę), aromat czosnkowy, regulator kwasowość: kwas cytrynowy.

Uwagi: "Produkt ułożony na półce w topowym miejscu ekspozycji. Bagietki prawidłowo wypieczone, chrupiąca wierzchnia skórka, wyczuwalny delikatny aromat czosnkowy. Zaskoczyły nas aż 4 sztuki całkowicie przełamane w połowie bagietki, co oznacza, że karton z zamrożonym produktem mógł podczas transportu wyślizgnąć się z rąk pracownika i upaść na podłogę. Może nawet 2 razy... Konsument już takich połamanych bagietek raczej nie kupi".

Netto

Nazwa - Bagietka z masłem czosnk 165g

Cena – 2,99 zł

Skład: bagietka pszenna (mąka pszenna 63%, woda, drożdże, sól, mąka żytnia, gluten pszenny, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, enzymy alfa – amylaza, hemiceluloza), 15% nadzienie (75% masło w nadzieniu, cebula, 5% czosnku w nadzieniu, woda, sól, natka pietruszki, skrobia, przyprawy, sos sojowy (woda, soja, gluten pszenny, sól), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat czosnkowy).

Uwagi: "Dostępność produktu i informacji o nim w sklepie bardzo dobra. Wydaje się, że kolor wierzchniej skórki wskazuje na 2-3 min przeciągnięcie wypieku lub ustawioną o kilka stopni zbyt wysoką temperaturę odpieku albo na brak właściwej ilości zaparowania w piecu w tym programie. Bagietka chrupiąca, ale trochę zbyt mocno wypieczona (to kwestia indywidualnej oceny każdego z nas). Ciemna skórka miała wpływ na ciężki zgryz. Zapach czosnku delikatnie wyczuwalny".

Żabka

Nazwa - Bagietka czosnkowa 155g

Cena – 3,99 zł

Skład: Brak informacji w sklepie o składzie.

Uwagi: "W sklepie bagietka czosnkowa była dostępna na półce w ilości 3 sztuk. Sam produkt sprawiał wrażenie, jakby nie był wypiekany. Blady, miękki, niechrupiący i bez zapachu. Pod względem długości i wagi bagietka żabkowa trochę nas zaskoczyła. Zmierzyliśmy jej długość i wyszło 21 cm przy wadze 149g. W sklepie brak było informacji o składzie, nawet w biurze".

Test bagietek: Podsumowanie

Jak podsumowuje Andrzej Piętka, w sklepach możemy spotkać 3 rodzaje nazewnictwa dla tego produktu: "bagietka czosnkowa", "bagietka z masłem czosnkowym" oraz "bagietka z masłem i czosnkiem".

Wszystkie sprawdzane bagietki miały bezpieczny skład, ale są też między nimi różnice. Za standard dla bagietki przyjęto gramaturę po wypieku ok 165g, długość pomiędzy 26 cm a 28 cm, maksymalnie krótki skład na etykiecie, użycie masła min 82% (bo nazwa potocznie przyjęła się wśród konsumentów jako bagietka z masłem czosnkowym) i czy jest tłuszcz palmowy w składzie.

- Jeżeli sieć promuje zdrowsze wybory zalecane dla konsumenta, to powinna konsekwentnie tę filozofię wprowadzać w życie i tłuszcze palmowy nie powinien być obecny w bagietkach. Sposób przygotowania do sprzedaży bagietki jest różny. Wynika to z wewnętrznie przyjętych instrukcji odpieku, przez co widać różnice pomiędzy produktami - komentuje Andrzej Piętka.

Według oceniających:

Najkorzystniej wypadły bagietki w: Biedronce, Lidlu i Auchan.

Poprawnie i dobrze w: Netto, Aldi i Dino.

Ocena Sklepy sprzedające produkt *** Biedronka, Lidl i Auchan ** Netto, Aldi i Dino * Carrefour, Kaufland i Żabka

- W realizowanym teście konsumenckim zaskoczyło nas, że są sklepy, które jej w swojej ofercie nie miały w sprzedaży. Dodatkowo szczególną uwagę zwracaliśmy na wygląd produktu na półce, chrupkość skórki wierzchniej, aromat bagietki odczuwany w chwili zakupu, ważyliśmy i sprawdzaliśmy gramaturę wypieczonej bagietki. Na koniec sprawdzaliśmy cenę na cenówce i wydrukowaną na paragonie - komentuje Andrzej Piętka z Akademii Wypieków.