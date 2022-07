Akademia Wypieków przeprowadziła test crosissantów dostępnych w sześciu sieciach handlowych (Aldi, Auchan, Biedronka, Carrefour, Lidl i Netto). Kto otrzymał najwięcej punktów?

Test croissantów w sieciach: Biedronka, Lidl, Auchan, Netto, Carrefour, Aldi. Kto uzyskał najwięcej punktów? fot. Akademia Wypieków

Celem testu konsumenckiego croissantów dostępnych w 6 dużych sieciach z ofertą bake-off (Aldi, Auchan, Biedronka, Carrefour, Lidl i Netto) zorganizowanego przez Akademię Wypieków było sprawdzenie jakości produktów, ich bezpieczeństwa dla kupujących oraz porównanie składów i cen półkowych z cenami na paragonie.

Produkty zostały zakupione w warszawskich sklepach wybranych sieci 2-3 godziny przed spotkaniem i bezpiecznie przetransportowane do miejsca testu konsumenckiego.

Akademia Wypieków brała pod uwagę następujące kryteria: ocena wyglądu, smak, świeżość, wielkość, zgryz, porowatość struktury, odporność na zgniatanie i ugniatanie (sprężystość), obkruszanie podczas gryzienia, łatwość przekrojenia nożem, prawidłowość wypieku sklepowego i skład. Razem 11 kryteriów, za które można było uzyskać maksymalnie 55 punktów. Składniki zostały dokładnie przepisane z dokumentów ogólnodostępnych o produktach dla klientów w każdym sklepie.

Skala ocen była następująca:

1 punkt – zły produkt

2 punkty – słaby produkt

3 punkty – przeciętny produkt

4 punkty – dobry produkt

5 punktów – bardzo dobry produkt

Produkty oceniał zespół do testu konsumenckiego w składzie: Andrzej Piętka Akademia Wypieków, Tomasz Dawidziuk specjalista d/s jakości, Piotr Furman fotograf biznesowy, Marcin Jasiński, technolog cukierniczy, Ryszard Babski, opiekun od pieców i specjalista firmy Wiesheu oraz grupa 6 wolontariuszy współpracujących z Akademią Wypieków przy testach sensorycznych produktów piekarskich (4 kobiety i 2 mężczyzn).

Przyjęto typową recepturę dla ciasta półfrancuskiego drożdżowego: mąka, mleko, drożdże, cukier, tłuszcz, jaja, sól. Oceniane croissanty są produktami przemysłowymi, wypiekanym z głęboko mrożonego ciasta surowego i wygarowanego.

Pomimo reklamowania croissantów jako croissantów maślanych, chcieliśmy ocenić ich skład i sprawdzić obecność w recepturach margaryn. Byliśmy przekonani, że któryś z ocenianych produktów będzie miał margarynę. Pozwala to obtanić wyrób. Z kolei dodatek enzymów, glutenu czy kwasu askorbinowego (czyli witaminy C) nikogo nie powinno dziwić. Wszak to powszechnie wykorzystywane w przemyśle piekarniczym i cukierniczym składniki poprawiające jakość ciasta. Tłuszcze wykorzystywane w produkcji tego rodzaju wyrobów to tłuszcze stałe. Może być to masło lub margaryna (najczęściej specjalistyczny tłuszcz cukierniczy). Z punktu widzenia konsumenta zawsze lepsze będzie masło, choć i ono podnosi poziom złego cholesterolu we krwi

Andrzej Piętka, Akademia Wypieków