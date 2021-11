To pewne, że ceny pieczywa wzrosną. Nie wiadomo o ile i w jakim czasie

- Sytuacja cenowo-kosztowa sprzyja dylematom dotyczącym ram współpracy z sieciami handlowymi i gwarancji cen. Wiadomo, że ceny pieczywa wzrosną, ale o ile i co ile – co kwartał czy może co pół roku? Jak negocjować kontrakty? O takich dylematach mówiła Karolina Zajezierska, dyrektor komercyjna, Nowel Sp. z. o.o. podczas FRSiH 2021.

Presja cenowa na rynku pieczywa okiem Karoliny Zajezierskiej z Nowel

Karolina Zajezierska opowiedziała o ostatnich prawie dwóch latach latach w funkcjonowaniu firmy Nowel.

Załamanie sprzedaży pieczywa w pandemii

- Pandemia była pierwszym okresem w historii firmy, kiedy musieliśmy zatrzymać produkcję na 2 tygodnie. Było to możliwe, ponieważ pieczywo mrożone jesteśmy w stanie przechowywać praktycznie do roku - mówiła.

Jej zdaniem warto podkreślić, że 2020 i 2021 to dwie zupełnie inne rzeczywistości. - W kwietniu 2020 roku mieliśmy załamania rzędu 60 proc. sprzedaży, ponieważ Nowel sprzedaje pieczywo luzem, a były one wybitnie niepopularne w pierwszym etapie pandemii. Wszyscy bali się pieczywa bez folii. Ponadto mniej osób kupowało pieczywo świeże – większą popularnością cieszyły się te pakowane, z dłuższą datą przydatności do spożycia lub upieczone samodzielnie w domu, o ile ktoś zdobył drożdże. Jaka była odpowiedź sieci, czyli naszych głównych partnerów? Ograniczony asortyment, m.in. w Polsce, w Czechach i na Słowacji. Ponadto wiele krajów zdecydowało się na promowanie własnych, lokalnych dostawców. Ponadto kupcy w pandemii nie byli skorzy do ryzykowania i nawiązywania współpracy z nowymi dostawcami - komentowała Karolina Zajezierska.

Innowacje na rynku pieczywa

Jak dodała, 2021 rok to zupełnie inne trendy rynkowe. - Widać sporo innowacji, ponieważ kupcy zaczęli odpowiadać na ten trend pieczenia pieczywa w domu. Potrzebowali czegoś, co przyciągnie z powrotem konsumenta do sklepów po pieczywo - przyznała.

- Nowel w tym roku stanął przed ciężką decyzją czy ujęta w planie długoterminowym inwestycja w linie produktów premium powinna zostać zrealizowana. Okazało się, że tak. Dzięki tej linii byliśmy w stanie dostarczyć na rynek produkty, których konsumenci nie byli w stanie zrobić samemu w domu - mówiła dyrektor komercyjna.

W 2021 roku firma wreszcie mogła wziąć osobisty udział w imprezach targowych. Jak zaznaczyła prelegentka, po październikowej Anudze w Kolonii widać chęć do spotkań i nawiązywania takich kontaktów.

Coraz wyższe ceny pieczywa

- Kolejną cechą 2021 roku jest niestety presja kosztowa. Efekt dla polskiego producenta i eksportera pieczywa jest taki, że rynki do tej pory hermetyczne, jak np. Francja, która jest bardzo nasycona jeśli chodzi o produkcję pieczywa, otworzyły się na nas. A to dlatego, że szukają nowości produktowych, ale z drugiej strony mają nadzieję, że nowy dostawca będzie w stanie „poświęcić” część swoje marży po to, aby nową relację rozpocząć - komentowała Karolina Zajezierska.

Zwróciła uwagę, że sytuacja na rynku zbóż jest tragiczna jeśli chodzi o ceny. A z drugiej strony polska mąką jest nie do zastąpienia, ponieważ jest bardzo wysokiej jakości, co jest ważne dla standaryzacji produkcji firmy, która dziennie produkuje 300 ton pieczywa.

- Ale ta sytuacja cenowo-kosztowa sprzyja dylematom dotyczącym ram współpracy z sieciami handlowymi i gwarancji cen. Wiadomo, że one wzrosną, ale o ile i co ile – co kwartał czy może co pół roku? Jak negocjować kontrakty? Co ile je odświeżać? - pytała retorycznie.