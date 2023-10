Zboża

To zboże obniża cholesterol i "pochłania” cukier

Autor: mat. pras.

Data: 13-10-2023, 11:35

Owies to jedno z najzdrowszych zbóż nie tylko w polskiej kuchni. Bogate w składniki bioaktywne, a tym samym niezwykle wartościowe dla zdrowia człowieka, zboże to zaliczane jest do żywności funkcjonalnej, czyli o wysokiej wartości żywieniowej. Agnieszka Piskała-Topczewska, specjalistka ds. żywienia i ekspertka III edycji kampanii „Glutenowy zawrót głowy – obalamy mity, potwierdzamy fakty” wyjaśnia, jak przetwory owsiane mogą wpłynąć na poprawę naszego zdrowia.

Owies. Jakie ma właściwości? Pomoże na wysoki cholesterol i problemy z trawieniem; fot. shutterstock