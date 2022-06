Transport ukraińskiego zboża przez Polskę. Wyzwania i rozwiązania

Transport zboża z Ukrainy stał się kluczowym tematem dla światowej gospodarki. Polska odgrywa tutaj ważną rolę. W obliczu zablokowanych portów nasz kraj jest jedną z dróg eksportu.

Ukraina potrzebuje wywozić miesięcznie ok. 5 mln ton zboża. Polska może pomóc w tej kwestii tylko częściowo; fot. shutterstock

Ukraina, nazywana „spichlerzem świata”, jest ważnym eksporterem zboża na świecie

Rosyjska inwazja przerwała eksport zboża przez Morze Czarne. Zorganizowano więc dwie trasy lądowe - przez Polskę i Rumunię

W eksporcie ukraińskiego zboża drogą lądową mogą pomóc tymczasowe silosy na granicy. Taki plan przedstawił prezydent USA Joe Biden

Polski rząd zapowiedział, że zamierza zwiększać swój udział w transporcie zboża z Ukrainy. Wymaga to jednak inwestycji i czasu. W ubiegłym tygodniu w temacie tym padło już wiele deklaracji. O możliwościach przewozu ukraińskiego zboża i optymalnych rozwiązaniach rozmawiali także prezydenci USA i Francji.

Ile zboża z Ukrainy może przejść przez Polskę?

Ukraina potrzebuje wywozić miesięcznie ok. 5 mln ton zboża. Polska może pomóc w tej kwestii tylko częściowo. Jak wskazał Henryk Kowalczyk, "1,5 mln ton to jest maksymalna ilość, którą jesteśmy w stanie w tej chwili wspomóc Ukrainę". Według niego "każda następna ilość wymaga dodatkowego sprzętu".

Problemem jest m.in. rozstaw torów. Ukraińskie koleje opierają się na innej szerokości torów niż kraje zachodnie. Zboże na granicy ukraińsko-polskiej musi być przeładowywane do innych pociągów, a na granicy brakuje magazynów i infrastruktury przeładunkowej: kontenerów na zboże, naczep samochodowych przystosowanych do przewozu zboża oraz mobilnych urządzeń przeładunkowych.

Jeśli nie dowieziemy zboża do Afryki Północnej, do krajów Bliskiego Wschodu - tam nastąpi głód i fala migrantów napłynie do Europy Zachodniej ostrzega wicepremier Henryk Kowalczyk

15 czerwca minister rolnictwa i rozwoju wsi przewodniczył spotkaniu z udziałem ministra polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykoły Solskiego, ministra infrastruktury Ukrainy Oleksandra Kubrakowa, a także ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz ministra - członka Rady Ministrów, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka.

Henryk Kowalczyk zapewnił, że strona polska jest gotowa w dalszym ciągu pomagać Ukrainie, także w zakresie wprowadzania ułatwień, które umożliwią wyeksportowanie przez Ukrainę jak największej ilości zbóż.

– Polska jest gotowa przetwarzać ukraińskie zboża – podkreślił wicepremier. Poinformował jednocześnie o wprowadzonych ułatwieniach dotyczących kontroli granicznej towarów, zwłaszcza w związku z realizacją zapisów Wspólnego Oświadczenia ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy z 16 maja 2022 r.

Ministrowie Infrastruktury Polski i Ukrainy omówili możliwości wykorzystania polskich portów morskich. Dzięki planowanym inwestycjom możliwe będzie zwiększenie ich zdolności przeładunkowych. Konieczna jest również współpraca w sektorze kolejowym, aby zwiększyć wolumen przewozów z Ukrainy na rynki UE i na rynki światowe, a także pogłębić integrację infrastruktury kolejowej obu krajów.

Ukraińskie zboże: Polska czy Rumunia?

Zboża blokowane przez Rosję w portach w Odessie mogą być transportowane również przez Rumunię. To rozwiązanie zamierza wspomóc prezydent Francji Emmanuel Macron. Według francuskiego prezydenta Rumunia jest w trakcie realizacji inwestycji i może stanowić swego rodzaju „punkt łącznikowy" dla Europy.

Odessa znajdującą się tylko kilkadziesiąt kilometrów od granicy ukraińsko-rumuńskiej to, zdaniem Macrona, alternatywna droga pozwalająca transportować zboża Dunajem do Europy. Prezydent Francji rozmawiał na ten temat w Rumunii z prezydentem Klausem Iohannisem

Transport przez Rumunię ma jednak również pewne słabe strony. Ukraińskie zboże eksportowane przez Rumunię jest najpierw transportowane do portów nad Dunajem, gdzie ładowane jest na barki płynące do portu w Konstancy, co jest złożonym i kosztownym procesem.

Tymczasowe silosy na granicy

W ubiegłym tygodniu pojawił się pomysł stworzenia tymczasowych silosów przy granicach Ukrainy, w tym w Polsce, które umożliwiłyby eksport ukraińskiego zboża drogą lądową i pomogły w dotarciu ziarna z Ukrainy do odbiorców docelowych, zwłaszcza w Afryce. Taki plan przedstawił prezydent USA Joe Biden.

Pomysł na tymczasowe silosy wymaga jednak opracowania szczególnych rozwiązań: m.in. lokalizacji, wielkości, infrastruktury dodatkowej, źródeł finansowania czy spraw własnościowych. Realizacja takiej inwestycji wymaga około 3-4 miesięcy

W mojej ocenie ewentualne silosy powinny być usytuowane tam, gdzie kończą się szerokie tory z Ukrainy. Wówczas łatwiej będzie można przeładować zboże i tym samym zwiększyć możliwości przeładunkowe. Przy obecnych możliwościach maksymalna ilość zboża, jaka może być przeładowywana w Polsce to ok. 1,5 mln ton, podczas, gdy potrzeby Ukrainy wynoszą miesięcznie około 5 mln ton – odniósł się do pomysłu Henryk Kowalczyk

Branża o transferze ukraińskiego zboża

Branża zbożowa chce pomóc, ale dostrzega jednocześnie duże problemy.

– Mimo wysiłków Polski, usprawnień organizacyjnych i logistycznych, które są wprowadzane na granicy na bieżąco oraz miejmy nadzieje rosnącej przepustowość polskiej granicy w kolejnych miesiącach, droga lądowa nie jest w stanie zastąpić portów w pełnym zakresie – ocenia Krzysztof Gwiazda, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego.

– Zadanie polega na tym, aby prawie 20 mln ton zboża, które utknęło na Ukrainie, wytransferować przez Polskę, Węgry, Słowację, Rumunię i przekazać do krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, które tego zboża potrzebują – tłumaczy Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej w rozmowie z serwisem farmer.pl.

Jej zdaniem, istnieje ryzyko, że pozostawienie dużej ilości ukraińskiego zboża w Polsce spowoduje spadek ceny. Produkcja naszego surowca może przestać być opłacalna dla rolników. Ważny jest szybki i sprawny transfer.

Ukraina 90 proc. zboża eksportowała drogą morską. Dzisiaj te porty są zablokowane, jest niszczona infrastruktura i kradzione zboże. Infrastruktura lądowa, którą dzisiaj możemy wyciągnąć zboże, jest kompletnie nieprzygotowana do takiego wyzwania. Taka forma handlu nie była praktykowana w poprzednich latach Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej

Kluczowe są 3 punkty: przeładunek na granicy, transport przez Polskę i przepustowość portów.

– Dzisiaj musimy wykorzystać do tego infrastrukturę lądową, której po prostu nie ma. Potrzebne jest udrożnienie przejść, dodatkowe bocznice, dodatkowe tory, magazyny. Potem trzeba przejechać przez teren Polski do portu. Mamy przypadki, że tabor przejeżdża 7 dni. Ten czas trzeba diametralnie skrócić. Problemem jest też przepustowość naszych portów – wymienia Monika Piątkowska.

Prezes IZP zapewniła jednocześnie, że sektor zbożowy jest gotów realizować odpowiednie projekty.