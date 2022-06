Transport zboża z Ukrainy. Kto pomaga Polsce?

Rynek zbóż jest obecnie na ustach wszystkich za sprawą sytuacji, która dzieje się w Ukrainie, ale też i wpływu transportu zboża na nasze lokalne rynki i obawy o jego destabilizację - powiedziała Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej, portalowi Farmer.pl.

kto pomaga Polsce w transporcie zboża z Ukrainy?

– Mam tutaj duży niedosyt. Rzeczywiście Komisja Europejska zdefiniowała bardzo ambitne, żeby nie powiedzieć na dzisiaj nierealizowalne zadanie (…). Zaadresowała do nas to wyzwanie (..), ale z przykrością muszę stwierdzić, że za tym zdefiniowaniem problemu, który doskonale znamy, nie poszły kolejne kroki – stwierdziała Monika Piątkowska.

Problem z tranzytem zboża z Ukrainy przez Polskę

Te działania po pierwsze są bardzo kosztowne, a po drugie obarczone ogromnym ryzykiem. Piątkowska zapytana o budowę tzw. suchego portu, do przeładunku zboża i jego magazynowania, odpowiada, że jej gdyby miał on charakter tymczasowości i powstać w krótkim czasie, wówczas wspierałby go też sektor zbożowo-paszowy.

