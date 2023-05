Tranzyt zbóż z Ukrainy przez terytorium Polski był tematem czwartkowej rozmowy ministra rolnictwa Roberta Telusa z ministrem polityki rolnej Ukrainy Mykołą Solskim - poinformował resort rolnictwa.

Tranzyt zbóż - tematem rozmowy ministrów Polski i Ukrainy/fot. www.gov.pl

MRiRW: tranzyt zbóż - tematem rozmowy ministrów Polski i Ukrainy

Ze strony polskiej w rozmowie uczestniczyli m.in.- wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski, główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa Andrzej Chodkowski, główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk, a także sekretarz stanu, szef Krajowej Administracji Skarbowej Bartosz Zbaraszczuk.

"Minister Telus przedstawił powody, dla których strona polska w ostatnim czasie wprowadziła ograniczenia w imporcie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Wyjaśnił, że korytarze solidarnościowe, służące do przewozu ukraińskich towarów tranzytem, nie działały dotąd prawidłowo. W rezultacie część towarów z Ukrainy pozostawała na polskim rynku. Szef polskiego resortu rolnictwa podkreślił, że tranzyt ukraińskich towarów rolnych musi być kontrolowany i ściśle monitorowany, tak aby zapewnić bezpieczeństwo żywności i ochronę konsumentów" - poinformowało ministerstwo.

Jak zaznaczono w komunikacie, "minister Solski wyraził zrozumienie dla działań strony polskiej". Jednocześnie, w związku z wprowadzeniem przez Komisję Europejską 2 maja br. czasowego zakazu importu czterech produktów rolnych: pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika z Ukrainy do Polski i innych krajów "przyfrontowych", ukraiński minister poruszył sprawę organizacji tranzytu tych towarów przez terytorium naszego kraju.

Połączenie online z ministrem polityki rolnej i żywnościowej Ukrainy Mykołą Solskim (fot. MRiRW)

"Strona polska przekazała wszelkie potrzebne wyjaśnienia. Wyraziła także nadzieję na dalszą owocną współpracę z partnerami z Ukrainy" - napisano w komunikacie.

Ukraina jest ważnym partnerem Polski w zakresie handlu towarami rolno-spożywczymi. W 2022 r. odnotowaliśmy wzrost eksportu rolnego na rynek ukraiński o 16 proc. (z 811,5 mln euro do 945,3 mln euro). Eksportowano głównie: sery i twarogi, produkty używane do karmienia zwierząt i kawę.

We wtorek Komisja Europejska poinformowała o przyjęciu tymczasowych środków zapobiegawczych dotyczących przywozu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Regulacje te zakazują w okresie od 2 maja do 5 czerwca br. (z możliwością przedłużenia) swobodnego obrotu nasionami wymienionych roślin pochodzącymi z Ukrainy w pięciu państw członkowskich UE: Bułgarii, Polsce i Rumunii oraz na Węgrzech i Słowacji. Produkty te nadal mogą znajdować się w tranzycie przez te pięć państw członkowskich w ramach wspólnej celnej procedury tranzytowej lub trafiać do kraju lub terytorium poza UE.

Pochodzące z Ukrainy pszenica, kukurydza, rzepak i słonecznik mogą również być dopuszczane do swobodnego obrotu we wszystkich państwach członkowskich UE innych niż Bułgaria, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry.