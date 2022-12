strefa premium

Trudny rok branży makaronów. W grę wchodziło wstrzymanie produkcji

Autor: Jakub Szymanek

Data: 14-12-2022, 13:22

Koniec roku to czas podsumowań. Z Markiem Dąbrowskim, prezesem Polskiej Izby Makaronu rozmawiamy o rynku makaronów w Polsce. Jaki to był rok dla tego sektora, czy apele PIM do rządu spotkały się ze zrozumieniem rządzących oraz jaka przyszłość czeka producentów makaronów?

Marek Dąbrowski, prezes Polskiej Izby Makaronu, w rozmowie z nami podsumowuje 2022 rok w branży makaronów. / fot. JS

Wyzwania branży makaronów w Polsce

Grudzień to czas podsumowań. Jaki był 2022 rok dla sektora makaronów w Polsce?

Dla nas był to bardzo trudny rok. Drastyczne wzrosty cen podstawowych materiałów, surowców, energii, a także chwilowe trudności w ich dostępności, sprawiały, iż niektórzy z producentów rozważali czasowe wstrzymanie produkcji. Pandemia i wojna pokazały, jak bardzo istotne są rezerwy żywności oraz wsparcie producentów wpływających na bezpieczeństwo żywnościowe kraju. W skali globalnej dysponujemy zapasami zbóż na okres jednego miesiąca. W wyniku każdego kryzysu, epidemii, wojny, suszy płytkie zapasy żywności skutkują wzrostem jej cen. Istnieje potrzeba, aby ten bufor był dużo większy i to jest wyzwanie dla nas jako społeczeństwa.