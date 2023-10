Dzisiaj, tj. 12 października rozpoczęło się w Warszawie w Expo XXI ogromne dwudniowe wydarzenie - 63. Europejska Giełda Towarowa (European Commodities Exchange). Zgromadziła tysiące uczestników związanych z sektorem zbożowym, od handlu, po przetwórstwo i na finansach nie kończąc.

Trwa 63. European Commodities Exchange (ECE)/fot. materiały prasowe

Wśród ponad 3500 tys. uczestników przedstawiciele branży rolno-spożywczej i sektora zbożowego z Polski, Europy i Świata.

Podczas 63. ECE będą m.in. przedstawiane perspektywy produkcji poszczególnych płodów rolnych na świecie.

Organizatorem 63. Europejskiej Giełdy Towarowej (ECE) jest Izba Zbożowo-Paszowa, która działa pod równoległą nazwą Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz. Jest to organizacja branżowa funkcjonującą od 1997 roku. Zrzesza ona ok. 60 firm członkowskich z sektorów produkcji pasz, przemysłu olejarskiego, młynarstwa i przechowalnictwa zbóż oraz krajowego i międzynarodowego obrotu zbożami i surowcami paszowymi, a także przemysłu biopaliwowego. Serwisy farmer.pl i portalspozywczy.pl są patronami medialnymi wydarzenia. Na naszych łamach i w mediach społecznościowych na bieżąco będziemy publikować informacje z Europejskiej Giełdy Towarowej.

Ryszyła 63. Europejska Giełda Towarowa w Warszawie, fot. M. Tyszka

To spotkanie organizowane jest po raz pierwszy w naszej części Europy otworzyła Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej. Podziękowała w nim za zaufanie możliwości organizacji tak wielkiego i kluczowego wydarzenia, jednego z największych w Europie. Jest ona przekonana, iż zarówno część targowa, jak i networkingowa, zapewni uczestnikom nie tylko cenne kontakty, lecz także niezapomniane przeżycia.

Podczas ceremonii otwarcia wydarzenia towarzyszył jej m.in. José María Esteban - prezydent European Commodities Exchange, który podkreślał, jak ważna jest organizacja 63. ECE właśnie w Warszawie. Przypomniał, że Europejska Giełda Towarowa jest stowarzyszeniem zrzeszającym 38 giełd z dwunastu krajów europejskich. Jej celem jest organizowanie, od 1961 r., efektywnych spotkań pomiędzy importerami i eksporterami, a także całej infrastruktury związanej z rynkiem i handlem surowcami rolnymi, od kolei, po porty, młyny itd. W czasie inauguracji głos zabrał także minister Rober Telus.

To zaszczyt i przyjemność otwierać tak dużą imprezę handlową tutaj w Warszawie, w Polsce. Dwa lata pandemii, jak również wojna w Ukrainie okazały nam jak ważne jest bezpieczeństwo żywnościowe dla każdego kraju, kontynentu, dla świata - powiedział minister.

Spotkanie odbywa się w różnych miejscach Europy. Raz w roku. Tym razem w Polsce, z czego bardzo się cieszy.

ECE to spotkanie biznesu

To położenie Polski, jest kluczowe ze względu na sytuację związaną z agresją Rosji na Ukrainę i wpływem na branżę rolną. To, że wybór padł na Warszawę to zasługa przedstawicieli Prezydium oraz firm członkowskich Izby Zbożowo-Paszowej, którzy od wielu lat zabiegali o organizację w Polsce tego prestiżowego wydarzenia. Oprócz ich determinacji, nie bez znaczenia w podejmowaniu decyzji było rosnące znaczenie polskiego rynku rolno-spożywczego na świecie, którego najlepszymi ambasadorami są przedsiębiorcy i rolnicy.

Co roku w wydarzeniu bierze udział około 3000 osób z całego świata, w tym reprezentanci najważniejszych firm sektora rolnego i spożywczego. Nie inaczej jest tym razem.

Poniżej przedstawiamy program warsztatów, które będą odbywać się podczas ECE.

12 października 2023 r.

15:00 - 15:20

„Perspektywy rynku nasion oleistych. Najnowsze prognozy podaży i popytu na soję, rzepak i słonecznik” Stratégie Grains, Hala 1 – stoisko 1.4

17:00 - 17:20

„Perspektywy rynku zbóż. Najnowsze prognozy podaży i popytu na pszenicę, jęczmień i kukurydzę” Stratégie Grains, Hala 1 – stoisko 1.4

13 października 2023 r.

10:00 - 11:00

„Kolejowy transport towarowy: równoważenie rentowności z dekarbonizacją”, Everysens, Pélagie Mepin-Koebel i Sébastien Gorlier, sala B1

10:30 - 10:50

„Perspektywy produkcji roślinnej. Szacunki zbiorów zbóż i nasion oleistych w roku 2023 oraz pierwsze spostrzeżenia dotyczące zamierzeń siewnych w roku 2024” Stratégie Grains, pawilon 1 – stoisko 1.4

11:00 - 12:00

„Perspektywy, trendy i ceny z S&P Global Commodity Insights”, S&P Global Commodity Insights, sala A

12:00 - 12:20

„Prognoza zapotrzebowania na paszę dla zwierząt. Perspektywy dla sektora mleczarskiego, trzody chlewnej i drobiu”. Stratégie Grains, Hala 1 – stoisko 1.4

14:30 - 14:50

„Perspektywy dla biopaliw. Najnowsze prognozy podaży i popytu na biodiesel, bioetanol z uwzględnieniem wykorzystania zbóż i oleju roślinnego”. Stratégie Grains, Hala 1 – stoisko 1.4

Promocja Polski na 63. ECE

Giełda wystartowała. Obok merytorycznych rozmów i warsztatów, a także networkingu, uczestnicy mają zapewnione też atrakcje. Wśród nich można wymienić wycieczki z przewodnikiem po Warszawie, czy pokaz gotowania na żywo, które promuje nasze rodzime produkty rolno-spożywcze. A także podczas czwartkowej wieczornej, uroczystej Gali Dinner, goście z całego świata, będą mieli szansę zapoznać się z naszą kulturą, ponieważ odbędzie się występ Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego.

Zresztą promocja Polski to też jeden z celów organizatorów 63. ECE, czyli Izby Zbożowo-Paszowej.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z wydarzenia.