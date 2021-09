Trwa ogólnopolski konkurs wypieku chleba Master Baker

Konkurs Master Baker zaadresowany jest do wypiekających chleby zawodowo, amatorsko i okazjonalnie. Organizatorem jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia”. Eliminacje trwają do 17 września 2021.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 08-09-2021, 11:49

Eliminacje trwają do 17 września 2021; fot. shutterstock

Konkurs wypieku chleba

Pierwsza edycja konkursu wypieku chleba Master Baker w 2019 roku okazała się dużym sukcesem. Atrakcyjna pula nagród przyciągnęła uwagę pasjonatów wypieków. W tym roku pula nagród jest jeszcze większa - wynosi 30 tysięcy zł, w tym atrakcyjne nagrody rzeczowe, a rywalizacja odbywa się w czterech osobnych grupach.

Głównym celem projektu jest, aby przy obecnym, dramatycznie niskim spożyciu pieczywa mogło ono dostarczać maksymalną ilość wartości odżywczych. Konsumenci powinni wybierać pieczywo smakowite – to nie ulega wątpliwości, ale zarazem pożywne i prozdrowotne czyli wytwarzane w wyniku długiej fermentacji z udziałem naturalnych kwasów piekarskich, mąki z pierwotnych odmian zbóż z upraw ekologicznych, mąki pełnoziarnistej „nierafinowanej” zawierającej zarodki - źródło witamin i nieutlenionych tłuszczów (tj. świeżej mąki ze zbóż zmielonych „wprost do dzieży”), oraz oczywiście otręby – źródło mikro i makroelementów oraz błonnika pokarmowego.

Master Baker organizowany przez Polską Ekologię

Organizatorem konkursu Master Baker jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia”. Konkurs sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi objął wydarzenie honorowym patronatem.

Konkurs zaadresowany jest do wypiekających chleby zawodowo, amatorsko czy okazjonalnie. Każdy umie upiec chleb, a jeśli jeszcze nie umie to może z łatwością się nauczyć wytwarzać aktywny zakwas, na nim wieloetapowo prowadzić ciasta, i wypiekać chleby - wystarczą chęci.

Spośród zgłoszonych w eliminacjach prac Jury w składzie Józef Sadkiewicz, Katarzyna Mojzykiewicz, Piotr Kucharski, Jacek Federowicz i Piotr Połomski wybierze 12 finalistów w czterech kategoriach: piekarze zawodowi, amatorzy, gospodynie z Kół Gospodyń Wiejskich oraz uczniowie szkół o profilu spożywczym. Autorzy najlepszych prac spotkają się w finale, który odbędzie się na żywo podczas targów Polagra w Poznaniu w dniach 4-6 października. Dla uczestników oprócz niezapomnianego przeżycia, będzie to także okazja do poznania osobiście ekspertów z branży piekarskiej oraz krok do dalszej kariery. W pierwszej edycji w kategorii amatorów zwyciężyła Matylda Kustra, w kategorii zawodowców zwycięzcą został Krzysztof Bryjka.

- Chcielibyśmy, aby dzięki konkursowi wzrosła także liczba młodzieży chętnej do nauki w Szkołach Branżowych o profilu piekarskim, dorosłych kształconych w ramach bezpłatnych kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz na coraz popularniejszych kursach wypieku chleba w prywatnych szkołach kulinarnych. Oczekujemy, że nauczyciele zawodu piekarza będą stale podnosili swoje kwalifikacje i będą mogli tę wiedzę przekazywać podopiecznym. Pragniemy aby pracownie do zajęć praktycznych były sukcesywnie wyposażane w najlepsze surowce i urządzenia, np. fermentatory, młynki żarnowe itp. Ponadto w programach nauczania zawodów cukiernik i kucharz powinny pojawić się podstawy wypieku pieczywa, aby w razie kolejnych restrykcji związanych z pandemią mogli się łatwo przebranżawiać - informują organizatorzy.