Telus: trwa spotkanie przedstawicieli 5 krajów ws. przedłużenia zakazu importu ukraińskiego zboża. fot. PAP

"Rozpoczęło się spotkanie 5 krajów przyfrontowych odnośnie przedłużenia terminu zakazu importu ukraińskiego zboża po 15 września" - poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi na Twitterze w piątek.

Przekazał, że rozmowy dotyczą także usprawnienia działania korytarzy solidarnościowych, a "jedność w tym temacie jest bardzo ważna".

28 kwietnia 2023 r. KE osiągnęła porozumienie z Polską, Bułgarią, Węgrami, Rumunią i Słowacją w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych, a 2 maja poinformowała o przyjęciu tymczasowych środków zapobiegawczych. Początkowo unijny zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji obowiązywał do 5 czerwca, następnie został przedłużony do 15 września br. Dozwolony jest tranzyt zbóż przez terytoria tych krajów.

W lipcu br. premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jeśli Komisja Europejska nie wydłuży po 15 września zakazu wwozu zboża z Ukrainy, to Polska zamknie granicę na te towary. Szef MRiRW Robert Telus informował wtedy, że ministrowie krajów przyfrontowych chcą, by zakaz obowiązywał przynajmniej do końca roku.