Trwają zbiory kukurydzy na ziarno

W kraju trwają zbiory kukurydzy na ziarno. Potwierdzają się wcześniejsze doniesienia o bardzo dobrym plonowaniu - podaje Izba Zbożowo-Paszowa.

Autor: portalspozywczy.pl/IZP

Data: 11-10-2021, 12:40

Tegoroczna produkcja suchego ziarna kukurydzy suchej w kraju może być rekordowo wysoka; fot. shutterstock

Zbiory kukurydzy

Izba Zbożowo-Paszowa szacuje, że w skali kraju zaawansowanie zbiorów kukurydzy wynosi nie więcej niż 20%.

Największe zaawansowanie kukurydzianych żniw notuje się na południu kraju. Im dalej na północ, tym zaawansowanie zbiorów jest mniejsze.

- Potwierdzają się wcześniejsze doniesienia o bardzo dobrym plonowaniu kukurydzy. Z dotychczasowych meldunków wynika, iż plony kukurydzy mokrej kształtują się w przedziale 10-15 t/ha. Tym samym, tegoroczna produkcja suchego ziarna kukurydzy suchej w kraju może być rekordowo wysoka i wynieść około 7 mln ton wobec szacowanych 6,8 mln ton zebranych w 2020 roku. Zbierana kukurydza z reguły ma sporą wilgotność w przedziale 36-38 - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Koniec zbiorów 2021

- Tegoroczne zbiory właściwie już są zakończone. Została tylko kukurydza. Jeżeli chodzi o ilość zboża, to jest ona porównywalna do zbiorów zeszłego roku. Natomiast nieco gorsza jest jakość ziarna, głównie ze względów pogodowych. Nie jest to jednak tylko polski problem. Francja i Niemcy też go mają. Z informacji, które posiadamy, to nawet większy niż w Polsce. Dobrze zapowiadają się zbiory kukurydzy. W zeszłym roku było to na poziomie 4 mln 800 tys. ton. Przetwórcy i eksporterzy już czekają - mówiła podczas EEC 2021 Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej.