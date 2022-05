Turbulencje i wzrastająca niepewność na rynku piekarskim

- Sytuacja na rynku piekarskim jest niepewna i niestabilna. Głównymi przyczynami są: rosnąca inflacja, niejasna sytuacja na Ukrainie, przyzwyczajenie Polaków do taniego pieczywa i manipulacje cenowe na rynku surowców - mówi serwisowi portalzpozywczy.pl Andrzej Piętka, ekspert Akademii Wypieków.

Autor: oprac. AW

Data: 16-05-2022, 14:00

Zdaniem Andrzeja Piętki z Akademii Wypieków, polski rynek pieczywa będzie coraz bardziej rozwijał się w kierunku rozwoju oferty bake-off, sprzedaży pieczywa o przedłużonym terminie, w tym pakowanego; fot. kolaż PTWP

Ceny chleba nierówne

- Już dziś widać jak bardzo rozhuśtana jest cena pieczywa w sklepach firmowych piekarni i sklepach sieci handlowych. Różnice sięgają 100% i więcej. Korzystnie taką sytuację próbują rozgrywać dla siebie sieci handlowe, głównie dyskontowe. Duszą dostawców niskimi cenami zakupów produktów piekarskich, chociaż dzieje się to zgodnie z wymaganiami wynikającymi z umów. I to wszystko pod groźbą stosowania kar lub zerwania współpracy - mówi Andrzej Piętka.

Jak zaznacza ekspert, piekarnie poczyniły duże inwestycje i są takim scenariuszem przerażone.

Trudna sytuacja piekarni

- Dyskonty stosują taktykę gotowania żaby we współpracy z piekarniami, tzn. dostawcy cały czas łudzą się, że "nie ugotują się finansowo". Pieczywo nadal ma być tanie w opinii klientów w dużym sklepie i taką strategię realizują sieci handlowe. Wydaje się, że sprzedaż pieczywa z piekarni do takich odbiorców jest od wielu miesięcy na stałym minusie. Odbiorcy wymagają stosowania receptur i używania wskazanych polepszaczy, które są 2-u lub 3-krotnie droższe od podobnej jakości polepszaczy od innych producentów komponentów. Duszą się przez to producenci, a dodatkowo mają kredyty, leasingi, problem dostępnością surowców, drożejącą logistyką, cenami opakowań i kosztami energii - wymienia Andrzej Piętka.

Do tego dochodzi jeszcze problem braku ludzi chętnych do pracy w piekarniach.

- Obiektywnie oceniając, nieopłacalny staje się biznes piekarniczy, jeżeli piekarnia nie ma zdywersyfikowanej sprzedaży, silnego brandu, własnej sieci sklepów i specjalizacji - ocenia.

Ekspert uważa, że drugim celem sieci jest przyciągniecie do siebie na zakupy seniorów (np. niską ceną kajzerki, promocjami), młodzieży (np. sprzedaż donutów Ekipy czy muffin Wedla) i klientów kupujących pieczywo w tradycyjnych piekarniach (dyskonty mają niższą cenę pieczywa na półce).

- Ta strategia w drugiej połowie roku przyniesie dobre dla nich efekty. Dlaczego? Zmniejsza się siła nabywcza Polaków, stale wzrasta liczba liczba otwarć nowych sklepów i reklama przyciąga nowych klientów do dyskontów i sklepów typu convenience - mówi ekspert Akademii Wypieków.

Jakie pieczywo sprzedaje się najlepiej?

Na rynku dostrzegalny jest wzrost sprzedaży chlebów i kanapek, a zmniejsza się bułek i galanterii (np. pączków, drożdżówek). W większości miejsc gramatury chlebów spadają pomimo zachowania podobnej wielkości wyrobów.

- Wygląda na to, że polski rynek pieczywa będzie coraz bardziej rozwijał się w kierunku rozwoju oferty bake-off, sprzedaży pieczywa o przedłużonym terminie, w tym pakowanego. Jest również miejsce na pieczywo funkcjonalne. Należy zakładać, że sytuacja taka będzie trwała przynajmniej najbliższe 2 lata - ocenia Andrzej Piętka.