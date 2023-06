W czwartek 22 czerwca 2023 roku w Warszawie odbyła się konferencja Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego z okazji czwartej rocznicy jej powstania. W trakcie spotkania premierowo zaprezentowano raport pt. „Badanie poziomu certyfikowanego oleju palmowego w Polsce - aktualna sytuacja i prognozy”

Udział oleju palmowego w polskim rynku tłuszczów spada; fot. shutterstock

Olej palmowy

Udział oleju palmowego w polskim rynku tłuszczów spada, z kolei poziom certyfikacji rośnie. Od 2020 roku zużycie oleju palmowego w Polsce ustabilizowało się i podlega jedynie niewielkim wahaniom, podczas gdy import tłuszczów (m.in. oleju kokosowego, słonecznikowego i rzepakowego) ogólnie rośnie – to wnioski płynące z raportu, który na zamówienie Fundacji WWF Polska, koordynatora działań na rzecz zrównoważonego oleju palmowego w Polsce, przygotowała firma analityczno-doradcza 4CF. Raport stanowi kontynuację badań nad olejem palmowym w Polsce, prowadzonych dla Polskiej Koalicji na rzecz Zrównoważonego Oleju Palmowego w latach 2019-2020.

– 4 rocznica powstania Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego, którą zainicjowaliśmy jako WWF Polska, jest okazją do sprawdzenia, na jakim poziomie certyfikowanego oleju palmowego jesteśmy na rynku polskim i co możemy wspólnie zrobić, żeby osiągnąć cel strategiczny Koalicji, czyli dojścia do 100% zrównoważonego oleju palmowego w Polsce. Zachęcamy do dołączania do Koalicji! – mówi Marta Grzybowska, specjalistka ds. Zrównoważonej Gospodarki Fundacji

WWF Polska.

Certyfikowany olej palmowy

Z ankiety przeprowadzonej wśród członków PKZOP wynika, że na całym polskim rynku do 2025 roku prognozowany procentowy udział certyfikowanego oleju palmowego wyniesie 70%, z kolei w 2030 roku będzie to 75%. Warty podkreślenia jest również fakt, że tylko niewielka część oleju palmowego w Polsce jest sprowadzana bezpośrednio ze strefy równikowej. Głównymi eksporterami oleju palmowego do Polski pozostają Niderlandy i Niemcy. W 2021 roku na polskim rynku zostało zużyte około 407 tys. ton oleju palmowego, co stanowi wzrost o 10% w porównaniu z rokiem 2020.

Najwyższy udział oleju palmowego certyfikowanego odnotowano w kategorii chemia i kosmetyki – w 2021 roku wyniósł on około 64%. Ten segment odpowiada za około 20% całkowitego popytu na ten produkt w naszym kraju. Z kolei w kategorii żywność poziom oleju palmowego certyfikowanego osiągnął wartość około 62%, a przy innych zastosowaniach stanowił on zaledwie 29%.

Konferencja PKZOP

Podczas jubileuszowej konferencji jednym z głównych tematów rozmów był poziom certyfikowanego oleju palmowego w Polsce obecnie, a także jakie działania mogą zostać podjęte wspólnie, przez wszystkich interesariuszy, aby osiągnąć cel 100% zrównoważonego oleju palmowego na polskim rynku. Omawiano także związek między nowym prawem unijnym, które ma na celu zwalczanie globalnego wylesiania, a produkcją i wykorzystaniem oleju palmowego. Prelegenci mieli okazję przybliżyć temat procesu certyfikacji tego surowca - zaczynając od poziomu plantacji, a kończąc na wprowadzeniu produktów zawierających ten składnik na nasz rynek. Istotnym aspektem poruszanym podczas spotkania było również biznesowe uzasadnienie pozyskiwania zrównoważonego oleju palmowego.

Foto WWF Polska Aleksandra Sadowska



W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele biznesu, świata nauki, mediów, organizacji pozarządowych, jednostek certyfikujących, goście z Ambasad Indonezji i Malezji oraz wszyscy zainteresowani tematem zrównoważonej produkcji oleju palmowego.

Wśród prelegentów znaleźli się:

Kacper Nosarzewski – partner 4CF,

Anke Schulmeister-Oldenhove – Senior Forest Policy Officer (WWF EPO),

Magdalena Jarzynka-Jendrzejewska – dietetyczka (Poradnia dietetyczna Dietosfera),

Prachi Jadhav – Manager Communications and Advocacy (WWF Global Palm Oil Group),

Ahmad Amirul Ariff – Certification Manager (RSPO),

Francesca Morgante – Senior Manager, Europe Market Transformation (RSPO),

Marta Grzybowska – specjalistka ds. zrównoważonej gospodarki z Fundacji WWF Polska.

Jako ostatnia wystąpiła Francesca Morgante, przybliżając uczestnikom treść manifestu „Sustainable Palm Oil Dialogue Manifesto”, który poparła Polska Koalicja ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego.

Główne założenia wspomnianego manifestu dotyczą m.in.:

- pozyskiwania Certyfikowanego Zrównoważonego Oleju Palmowego (CSPO) dla wszystkich produktów spożywczych, paszowych i oleochemicznych zawierających olej palmowy lub składniki pochodne oleju palmowego oraz wzmocnienia wysiłków wkładanych w przechodzenie z wirtualnego łańcucha dostaw (np. przy zakupie RSPO) do fizycznego zaopatrzenia w CSPO;

- zintegrowania zrównoważonej produkcji w małych gospodarstwach na każdym etapie łańcucha dostaw oleju palmowego.