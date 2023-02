Proponowane przez Parlament Europejski przepisy dotyczące wylesiania przewidują m.in. ograniczenia w sprzedaży produktów, których pozyskiwanie wiąże się z degradacją lasów w państwach UE i nie tylko.

Bruksela chce zobowiązać firmy do składania oświadczenia, że towary wprowadzane na rynek UE nie doprowadziły do wylesiania i degradacji lasów w dowolnym miejscu na świecie.

Eksperci spodziewają się, że ten ruch znacząco wpłynie na import kilku towarów, w tym oleju palmowego. Ponadto unijna dyrektywa w sprawie energii odnawialnej, która wymaga wycofania paliw na bazie oleju palmowego do 2030 r., jeszcze bardziej ograniczy import oleju palmowego. W tym kontekście rośnie zainteresowanie opracowywaniem laboratoryjnych alternatyw dla oleju palmowego - wskazuje firma analityczna GlobalData.

Suneera Joseph, analityk ds. konsumentów w GlobalData wskazuje, że olej palmowy jest dziś jednym z najpopularniejszych i najtańszych olejów roślinnych, dzięki czemu jest stosowany w szerokiej gamie pakowanych produktów spożywczych, od oleju jadalnego i wypieków po wyroby cukiernicze.

Bobby Verghese, analityk ds. konsumentów w GlobalData wskazuje, że zmiany klimatu, COVID-19 i konflikt rosyjsko-ukraiński zakłóciły globalną podaż olejów jadalnych, takich jak olej słonecznikowy, olej sojowy i olej rzepakowy.

Aby zmniejszyć uzależnienie od oleju palmowego, brytyjski start-up Clean Food Group i C16 Biosciences, start-up wspierany przez Billa Gatesa, pracuje nad laboratoryjnie uprawianą alternatywą dla oleju palmowego, opracowaną z drożdży, o nazwie Palmless.

- Inicjatywa jest o krok od wejścia na etap komercyjny i poszukuje partnerstwa z firmami zajmującymi się zdrowiem i urodą oraz produktami gospodarstwa domowego, z zamiarem wejścia do przemysłu spożywczego w 2024 r. Inna alternatywa, ponownie z drożdży, opracowana została przez naukowców z University of Bath w Wielkiej Brytanii. Udało im się wygenerować nowy szczep Metschnikowia pulcherrima, który jest zdolny do wysokich plonów. Naukowcy próbują teraz zwiększyć skalę produkcji do poziomu przemysłowego - wskazują eksperci Global Data.