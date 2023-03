Rolnicy nie będą w stanie obsiać (na Ukrainie) jednej piątej pól z powodu wojny - ocenia Dmytro Sołomczuk z parlamentarnej komisji rolnictwa Ukrainy.

Ukraina: 20 procent pól nie zostanie obsianych; fot. unsplash

Zboże na Ukrainie

"Część ziem jest okupowanych, część pól zaminowanych, niektóre zasłane zniszczonym sprzętem wojskowym i niewybuchami. Prace nad oczyszczeniem pól trwają, ale to będzie długi proces - powiedział poseł agencji informacyjnej Ukrinfom.

Zdaniem ministra rolnictwa Mykoły Solskiego rolnicy zaadaptowali się do warunków wojny, między innymi poprzez zmianę uprawianych roślin na wymagające mniejszego nawożenia czy łatwiejszych w eksporcie. W rezultacie produkcja pszenicy, kukurydzy i innych zbóż spadnie w stosunku do ubiegłego roku o 10-15 proc. - powiedział minister dziennikowi "The Wall Street Journal".

W ubiegłym roku Ukraina zebrała 53 miliony ton zbóż, o 20 proc. mniej niż pięcioletnia średnia. Natomiast łączne plony, w które wchodzi także słonecznik i soja, spadły w porównaniu do ostatniego przedwojennego roku o 52 proc. - przypomina gazeta.