Inicjatywa umożliwiająca Ukrainie bezpieczny eksport produktów rolnych przez Morze Czarne została przedłużona o kolejne 120 dni, a decyzja w tej sprawie zapadła właśnie w Stambule - poinformował w czwartek minister infrastruktury tego kraju Ołeksandr Kubrakow.

"ONZ i Turcja pozostały gwarantami inicjatywy" - przekazał Kubrakow na Facebooku.

Minister podkreślił, że eksport ukraińskich produktów rolnych pozostaje dziś skutecznym narzędziem przeciwdziałania światowemu kryzysowi żywnościowemu: od 1 sierpnia, czyli od początku "inicjatywy zbożowej" Ukraina wyeksportowała ponad 11 mln ton produktów rolnych do 38 krajów świata.

Ukraińskie zboże na świecie

"Na rynku światowym nie ma możliwości zastąpienia ukraińskich produktów rolnych w krótkim okresie. Możliwe jest jednak zwiększenie ilości naszej żywności dla świata" - oznajmił minister. Dodał też, że Ukraina wystąpiła oficjalnie do partnerów inicjatywy z propozycją przedłużenia jej o co najmniej rok oraz włączenia do niej portu w Mikołajowie i czeka na ich odpowiedź.

"Ważne jest również zapewnienie efektywnej pracy Wspólnego Centrum Koordynacyjnego. Przedstawiliśmy propozycje rozwiązania problemów. Musimy wykorzystać cały dostępny potencjał eksportowy naszych portów, aby świat szybko otrzymał niezbędną ilość żywności" - dodał Kubrakow.

Odblokowanie portów na Morzu Czarnym

W warunkach blokady ukraińskich portów przez rosyjską armię w lipcu przedstawiciele Ukrainy i Rosji zawarli z Turcją i ONZ dwie oddzielne "lustrzane" umowy, odblokowujące eksport ukraińskiego zboża przez porty czarnomorskie. Ma to gwarantować bezpieczne korytarze morskie do trzech ukraińskich portów: Odessy, Czarnomorska i Piwdennego, a wolumen eksportu ma wynieść 3 mln ton produktów rolnych miesięcznie.

29 października Rosja ogłosiła, że wycofuje się z "inicjatywy zbożowej" z powodu rzekomego ataku Ukrainy na okręty wojenne w Sewastopolu, eksport został wyhamowany; przez Morze Czarne wypływa od tamtej pory jedynie około 100 tys. ton produkcji rolnej tygodniowo, podczas gdy wcześniej takie ilości wysyłano średnio dziennie. Łączny eksport od początku istnienia korytarza zbożowego wyniósł 10,1 mln ton. Obecnie spodziewane jest ożywienie tempa eksportu.

Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres poinformował w czwartek, że z zadowoleniem przyjął informację o przedłużeniu obowiązywania umowy.