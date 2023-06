Dotacje udzielone polskim rolnikom w odpowiedzi na gwałtowny wzrost eksportu zbóż z Ukrainy, są niezgodne z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO) - powiedział w poniedziałek wiceminister gospodarki Taras Kachka cytowany przez agencję Reuters.

Wiceminister gospodarki Ukrainy Taras Kachka; fot. PAP/EPA

Te subsydia wykraczają daleko poza to, co jest dozwolone przez zasady WTO. Mogą one być niewielkim wydarzeniem, ale też źródłem zakłóceń handlowych na całym świecie – powiedział Kachka na konferencji Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) w Londynie.

Pomoc dla polskich rolników w związku z napływem zboża z Ukrainy

Na początku tego roku polski rząd zatwierdził dotacje, aby pomóc rolnikom konkurować z nadmiarem zbóż z Ukrainy, który narastał w Polsce i innych krajach Europy Wschodniej. Pakiet rozwiązań prawnych o pomocy dla rolników przewidywał m.in., że producentom pszenicy przypada do 1400 zł do tony tego zboża.

Polska, Bułgaria, Węgry, Rumunia i Słowacja stały się alternatywnymi szlakami tranzytowymi dla ukraińskiego zboża, aby zrekompensować spowolnienie eksportu przez krajowe porty Morza Czarnego po inwazji Rosji w lutym 2022 r.