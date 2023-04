Zboża

Ukraina zaproponowała wstrzymanie przyjazdu zboża do Polski

Autor: PAP

Data: 07-04-2023, 15:31

Strona ukraińska zaproponowała by ograniczyć, a nawet zatrzymać całkowicie przyjazd zboża do Polski - poinformował w piątek minister rolnictwa Robert Telus. Dodał, że nie będzie to dotyczyć tranzytu zboża przez Polskę.

Ukraina zaproponowała wstrzymanie przyjazdu zboża do Polski - mówi Robert Telus /fot. PAP