Ukraińcy jedli dużo kurczaków, jajek, ziemniaków i zbóż. Ceny tych produktów wzrosną (wideo)

- Mamy w tej chwili 5 proc. populacji więcej. Wydaje się więc, że polski przemysł spożywczy ma przed sobą kilka dobrych miesięcy. Nie na miejscu jest w tym momencie mówić o szansach czy korzyściach, ale takie są fakty - mówi Bartosz Urbaniak, Szef Bankowości Food & Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę.

Autor: Magdalena Brzózka

Data: 23-03-2022, 09:11

Bartosz Urbaniak, Szef Bankowości Food & Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę/ fot. materiały prasowe

Rozmowa z Bartoszem Urbaniakiem, Szefem Bankowości Food & Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę

Magdalena Brzózka, portalspozywczy.pl: Proszę wskazać długofalowe konsekwencje wojny w “spichlerzu świata” dla rynku spożywczego i sektora rolno-spożywczego.

Bartosz Urbaniak, Bank BNP Paribas: Bardzo trudno jest odpowiedzieć na to pytanie odpowiedzialnie i ostatecznie, ale niektóre rzeczy już wiemy i możemy o nich powiedzieć. Mamy do czynienia z wojną w regionie, z którego pochodzi ok. 25% - 33% eksportu, nie tylko zbóż, oraz 80% oleju słonecznikowego. Nieczęsto zwraca się uwagę na to, że po paroletniej kampanii skierowanej przeciwko olejowi palmowemu, olej słonecznikowy znajduje się obecnie w ponad 80% wprowadzonych na rynek produktów spożywczych. Wszędzie tam, gdzie używa się tłuszczy roślinnych, używa się oleju słonecznikowego, a ten pochodził do tej pory głównie z Ukrainy. Dlaczego o tym mówię? Obecnie nie jesteśmy nawet w stanie zidentyfikować do końca wszystkich związków z tak newralgicznym rejonem, jakim jest Ukraina. Jeżeli teraz wycofamy olej słonecznikowy - a tak prawdopodobnie będzie - okaże się, że wszystkie receptury budowane na tłuszczu z ukraińskiego słonecznika będą musiały być zmienione. Więc ocena skutków tej wojny to nie tylko zauważenie, że zabraknie pszenicy na rynku.

Europa sobie poradzi, Europa jest samowystarczalna. Jednak faktem jest, że ukraińska pszenica trafiała do krajów północnej Afryki, tych krajów, w których była “arabska wiosna” w 2008 r., wywołana 30% podwyżką cen chleba. Teraz pszenica na rynkach jest mniej więcej po 1600 zł, a była po 600 zł, więc podwyżka cen chleba w tamtych krajach byłaby dużo większa, więc nie wiadomo, czy nie spowoduje to kolejnej “arabskiej wiosny”.

Inne konsekwencje też warto widzieć. Największym producentem wieprzowiny w Europie jest teraz Hiszpania, ponieważ nie ma tam ASF. Ale hiszpańskie świnie jedzą głównie pasze importowane z terenu Ukrainy, stanowią one niemal 90% całości pasz. I ten import odbywa się drogą morską. Nie wiadomo, czy Ukraińcy w ogóle wyeksportują tę paszę, ale przecież widzimy, że póki co nie może ona po prostu stamtąd wyjechać z powodu blokady portów. I pojawia się pytanie, skąd Hiszpanie wezmą paszę? Pierwszy kierunek, który przychodzi do głowy, to Ameryka Płd. - Argentyna i Brazylia; to stosunkowo łatwa droga dla transportu morskiego, ale te pasze są nawożone nawozami produkowanymi w Rosji, albo przy pomocy rosyjskich firm tam na miejscu, na bazie rosyjskiego gazu. Myślę, że teraz wiele osób zajmujących się strategicznymi analizami zabezpieczenia zasobów Unii Europejskiej próbuje połączyć te kropki zastanawiając się, co się wydarzy.

Na pewno widzimy, że wzrosty cen surowców i produktów spożywczych, gazu i ropy są na tyle duże i gwałtowne, że można przewidywać kształtowanie się nowej równowagi na rynku. Trzeba pamiętać o tym, o czym jasno i wyraźnie mówią politycy Zachodu - że chcemy się uniezależnić od rosyjskiego gazu i rosyjskiej ropy. To oznacza, że prawdopodobnie będziemy się starali wyprodukować więcej energii ze źródeł alternatywnych, i prawdopodobnie będzie drożej.

Dla Polski to też są określone konsekwencje - będziemy musieli w ciągu najbliższych 2 lat wziąć na siebie większy wysiłek związany z zapewnieniem żywności w Europie, trzeba też pamiętać, że my już teraz mamy 2 mln uchodźców, pewnie będzie ich więcej i trzeba ich będzie wyżywić. To oznacza setki tysięcy ton mięsa, ziarna, które musi zostać w Polsce. Polaków jest 38 mln., Ukraińców w tej chwili 2 mln. - to jest 5% populacji. To jest już dużo, na rynku spożywczym to jest granica stabilności popytu, po jej przekroczeniu popyt zaczyna “szaleć”. Jeżeli uchodźców będzie 4 mln to mamy 10% polskiego społeczeństwa więcej. Ale już teraz, w tych 2 mln jest bardzo dużo dzieci w kategorii wiekowej 10-17 lat - z danych Straży Granicznej wynika, że jest ich ok. 700 tys., co oznacza, że przybyło nam 30% osób w tej kategorii wiekowej. Za chwilę może się okazać, że w tej kategorii mamy 50% więcej obywateli do wyżywienia. To tak, jakby w każdej rodzinie 2+2 przybyło jedno dziecko, które trzeba wyżywić.

Ukraińcy, jeśli patrzymy na profil żywieniowy, jedli na Ukrainie bardzo dużo kurczaków, jajek, oczywiście ziemniaków i zboża, więc można się spodziewać, że te rzeczy mocno “pójdą w górę”. Oczywiście kurczaki i jajka eksportowaliśmy, ale nie wiem, jak to będzie z ziemniakami, których nie da się tak prosto wyprodukować. Jest oczywiście pytanie, ile z tych osób zostanie w Polsce, moim zdaniem dużo.

W kontekście tej sytuacji, czy Polska i Europa będzie samowystarczalna?

Wydaje się, że Europa jest samowystarczalna, Polska jest bardzo dużym eksporterem netto żywności, więc nam jakieś problemy żywnościowe nie grożą; jedynym produktem, gdzie mogą się pokazać braki jest kukurydza paszowa, która w dużej części w Europie była importowana z Ukrainy. To jest do zastąpienia innymi produktami, pewnie będą to jakieś mieszanki.

Wracając do cen i nawiązując do konsumenta, który po dwuletnim kryzysie pandemicznym, kilkumiesięcznym kryzysie inflacyjnym jest zmęczony ograniczeniami, podwyżkami - jak on przyjmie kolejne wyzwania?

Obawiam się, że nie będzie miał wyboru. Natomiast myślę, że my jesteśmy dopiero w połowie złych wiadomości.

Z powodu pandemii ucierpieli konsumenci wszędzie na świecie, w Europie też. Po pandemii jesteśmy na poziomie roku 2012, jakbyśmy się cofnęli 10 lat. Jest taka zasada, że im społeczeństwo jest bogatsze, tym mniej wydaje na żywność; przed pandemią wydawaliśmy na żywność ok. 16-17% naszych wydatków, teraz ok. 24-25%. Te 7-8% to jest bardzo dużo i to jest bardzo odczuwalne. Koszyk naszych wydatków, w wyniku zawirowań będących konsekwencjami wojny w Ukrainie, może cofnąć się do czasów sprzed wstąpienia do Unii Europejskiej. Żywność znowu staje się bardzo droga dla przeciętnego Polaka i to jest efekt bardzo wysokiej inflacji, bardzo wysokich cen ropy i gazu oraz wypadnięcia z międzynarodowego obrotu bardzo dużych producentów żywności, z powodu wojny na Ukrainie i nałożenia sankcji na Rosję.

Dysponujemy już informacjami potwierdzonymi, pochodzącymi od ukraińskich ośrodków analitycznych, które mówią, że do 25% upraw ozimych nie ma dostępu z powodu trwających działań wojennych; informowani też jesteśmy, że Rosjanie celowo niszczą sprzęt rolniczy, więc ok. 40% upraw jarych nie zostanie wykonane. To są duże straty, już teraz rozpoznawane.

Co to oznacza dla Polski?

Jara jest przede wszystkim kukurydza, czyli nie będzie 40% kukurydzy dostarczanej na rynek europejski, tu Europa może mieć poważny problem. To jest też ok. 12% mniej kukurydzy na rynku światowym - to jest naprawdę bardzo dużo. Mówimy, że rok do roku wzrosty są 2 - 3 procentowe, to jest naprawdę sporo, to tak jakbyśmy się cofnęli o kilka lat jeżeli chodzi o zdolności produkcyjne. A trzeba pamiętać, że liczba ludności rocznie wzrasta o ok. 2%, więc otwiera się spory problem żywnościowy. Te 28 proc. braku możliwości wykonywania zabiegów agrotechnicznych na oziminie to przede wszystkim pszenica ukraińska, która jest w 96% uprawiana jako oziminy - to brak 6-10 mln. ton pszenicy na rynku międzynarodowym - to też jest bardzo dużo. Odbiorcą tej pszenicy są nie tylko kraje północnej Afryki, ale także międzynarodowe organizacje pomocowe, które rozdysponowują ją w krajach Afryki subsaharyjskiej, a także w krajach azjatyckich, jak np. Bangladesz, Jemen, Irak - a tylko Bangladesz, choć dwa razy mniejszy od Polski, ma 160 mln mieszkańców.

To w oczywisty sposób rodzi pytania, czy nie będzie więcej niepokojów społecznych, w Afryce i Azji. W samej Afryce mamy ok. 350 mln ludzi znajdujących się w sytuacji kryzysu żywnościowego, w Azji będzie to pewnie podobna liczba. Wszędzie mogą się pojawiać niepokoje społeczne.

Mimo drastycznych wzrostów cen żywności konsumpcja i popyt w Polsce rośnie, sytuacja przypomina tę z początków pandemii, kiedy konsumenci wykupywali produkty z długim terminem przydatności do spożycia. Jak długo może to potrwać?

Z perspektywy banku widzimy, że popyt na gotówkę słabnie i zaczyna przypominać ten sprzed 24 lutego. Pamiętamy panikę z pierwszych dni wojny ukraińskiej, kiedy to w niektórych bankomatach okresowo brakowało gotówki, teraz widzimy, że ludzie tę gotówkę zwracają. Makaronu i mąki zwrócić się nie da, więc popyt krajowy może “siąść”, bo będziemy zjadać to, co kupiliśmy w chwili paniki. Natomiast możliwości eksportowe polskiego przemysłu spożywczego są teraz tak duże, jak nigdy: złotówka jest osłabiona, więc atrakcyjność polskich produktów jest 10-12% większa (a trzeba pamiętać, że w tej branży 5% marży jest już dobrym osiągnięciem), największy producent ukraińskiego drobiu - NHP - zapowiedział, że nie będzie w ogóle eksportował drobiu, pasz drobiowych i surowców paszowych - to wszystko wzmaga popyt na produkcję polską. Do tego trzeba dodać fakt, że mamy w tej chwili 5% populacji więcej. Wydaje się więc, że polski przemysł spożywczy ma przed sobą kilka dobrych miesięcy. Nie na miejscu jest w tym momencie mówić o szansach czy korzyściach, ale takie są fakty.

Przestrzeni do wzrostu cen podstawowych surowców rolnych, rozumianych jako zboża, już nie widzimy, nie ma żadnego powodu, żeby te ceny wzrastały; robiliśmy analizy, w których staraliśmy się porównać na ile spadek możliwości potencjału produkcyjnego w Ukrainie został odzwierciedlony we wzroście cen produktów zbożowych i wydaje nam się, że do 80% tego czynnika zostało już skonsumowane; najczęściej rzadko kiedy jest więcej. Oczywiście, sytuacja polityczna jest bardzo niestabilna, ale wydaje się, że nie będzie tu już zmian. Pewnie więc szanse, które stoją przed polskim przemysłem spożywczym, zostaną wykorzystane, a potem trzeba będzie się zastanowić, jak się w tym wszystkim odnaleźć w realiach sprzed 20 lat, jeśli chodzi o zdolności zakupowe Polaków. To pewnie będzie dosyć ciężka lekcja dla wszystkich.