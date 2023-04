Protesty europejskich rolników mają charakter polityczny, a dostawy ukraińskiego zboża nie zmniejszają rentowności ich biznesu, poinformował w środę 12 kwietnia ukraiński związek producentów żywności ZAK. Sprawę opisuje agencja Reuters.

Ukraińscy rolnicy twierdzą, że protesty w UE w sprawie ukraińskiego zboża mają charakter polityczny; fot. shutterstock.com

Jak opisuje Reuters, "wąskie gardła logistyczne" zatrzymały duże ilości ukraińskiego zboża, które jest tańsze niż produkowane w Unii Europejskiej, w krajach Europy Środkowej, obniżając ceny i sprzedaż tamtejszym rolnikom, którzy zorganizowali protesty.

W zeszłym tygodniu Polska zapowiedziała, że ​​tymczasowo wstrzyma import ukraińskiego zboża po tym, jak protesty rolników doprowadziły do ​​rezygnacji polskiego ministra rolnictwa, ale tranzyt będzie nadal dozwolony.

Polityczny charakter strajków europejskich rolników

„Polityczny charakter strajków europejskich rolników jest oczywisty. Ukraina sprzedaje Polsce trochę zboża i nie są to ogromne ilości” – powiedział w oświadczeniu Denys Marczuk, wiceprzewodniczący Ukraińskiej Rady Rolnej (ZAK), którego cytuje Reuters.

„Jednak pewne siły muszą wykazać, że jest to spowodowane nadpodażą ukraińskiego zboża” – dodał, zauważając, że w kraju czekają wybory jeszcze w tym roku.

Przyznał, że spadek światowych cen zbóż i nasion oleistych jest trendem i że Ukraina wykorzystuje Polskę i Rumunię jako szlaki tranzytowe, zamiast bezpośrednio do nich eksportować.

Eksport zboża z Ukrainy

Marchuk powiedział, że polski zakaz importu może dotknąć ukraińskich rolników w zachodnich regionach, ponieważ tradycyjnie sprzedawali zboża odbiorcom w Polsce, a gospodarstwa nadal mają do 40% zeszłorocznych zbiorów, które planowały sprzedać oraz wykorzystać na sezon siewu.

Jako główny producent i eksporter zbóż Ukraina prawdopodobnie spadła do około 53 milionów ton w roku kalendarzowym 2022 z rekordowych 86 milionów ton w 2021 roku, a urzędnicy obwiniają za to działania wojenne we wschodnich, północnych i południowych regionach kraju.

Ukraińscy urzędnicy powiedzieli jednak w tym miesiącu, że kraj ten może wyeksportować kolejne 15,6 mln ton zboża w kwartale od kwietnia do czerwca, co podniosłoby eksport w tym sezonie do prawie 53 mln ton.