Ukraińska grupa zakończyła wojenny siew zbóż. "Najcięższa kampania w naszej historii"

15 maja grupa rolnicza IMC działająca na Ukrainie, zakończyła najcięższą kampanię siewną w całej swojej 15 letniej historii działalności. Pomimo trwającej wojny spółce udało się przeprowadzić siew zbóż w ciągu 3 tygodni.

Grupa rolnicza IMC działająca na Ukrainie, zakończyła najcięższą kampanię siewną w całej swojej 15 letniej historii działalności. fot. IMC

W sumie zasiano słonecznik na powierzchni 19,2 tys. ha oraz kukurydzę na areale 50,2 tys. ha. Łącznie z uprawami ozimymi w tym sezonie spółka obsiała 73% banku ziemi. Reszta areału, położona na terenach gdzie toczyły się walki, musi być rozminowana. Władze spółki planują przywrócenie ich do użytkowania już przy jesiennym siewie pszenicy ozimej.

- Jeszcze na początku marca nie byliśmy przekonani, że będziemy mogli przystąpić do siewu choćby w jednym z naszych klastrów. Wówczas część obwodu czernihowskiego oraz sumskiego była okupowana, a wojska rosyjskie były rozlokowane w odległości kilkudziesięciu kilometrów od naszych gospodarstw w połtawskim obwodzie. Jednak, udane działania naszych sprawnych Sił Zbrojnych Ukrainy doprowadziły do deokupacji wskazanych regionów. Jednocześnie dały nam możliwość, co prawda z opóźnieniem spowodowanym również warunkami pogodowymi, przystąpić do siewu zbóż jarych i co więcej zakończyć ten proces w optymalnych terminach. Stało się to możliwe dzięki pełnej poświęceniu pracy całego zespołu produkcyjnego IMC – podkreśla Oleksandr Wierżichowskij, Dyrektor Operacyjny IMC.