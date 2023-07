W wyniku ostrzału portu w Czarnomorsku pożar częściowo zniszczył i uszkodził 60.000 ton zboża. Ładunek ten miał być wysłany do Chin - poinformowała spółka Kernel, która jest operatorem portu.

Ukraiński agroholding stracił 60 tys. ton zboża w wyniku rosyjskiego ostrzału. fot. shutterstock

Ukraiński agroholding stracił 60 tys. ton zboża w wyniku rosyjskiego ostrzału

Kernel szacuje, że naprawa zniszczeń w porcie Czarnomorsk po ataku rakietowym wojsk rosyjskich potrwa co najmniej 12 miesięcy - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

W nocy 19 lipca 2023 r. aktywa spółki w porcie Czarnomorsk stały się celem zmasowanego rosyjskiego ataku rakietowego. Zniszczone zostały obiekty przeładunkowe firmy wraz z magazynowanym zbożem.



"Obecnie spółka analizuje rozmiar szkód. Wstępne dane sugerują, że odbudowa obiektów potrwa co najmniej 12 miesięcy" - napisano w komunikacie.

Kernel podsumowuje sytuację po ostrzale portu w Czarnomorsku

Jak dodano, pożar częściowo zniszczył i uszkodził 60.000 ton zboża w porcie Czarnomorsk. Ładunek ten miał być wysłany do Chin. Statku, który czekał w kolejce „korytarza zbożowego” ponad 60 dni, nie udało się jednak załadować.



"Dalsze ataki na ukraińskie porty, zwiększone ryzyko dla kompleksów przemysłowych oraz brak możliwości eksportu zboża drogą morską doprowadzą w krótkim okresie do 30-40 proc. wzrostu cen kukurydzy i pszenicy. Istnieje również ryzyko wstrzymania działalności kilku ukraińskich zakładów przetwórstwa nasion oleistych oraz ograniczenia tempa przerobu ziaren słonecznika i rzepaku o ponad 30 proc., co znacząco wpłynie na światowe ceny oleju słonecznikowego, powodując dodatkowy wzrost o 20-25 proc." - napisał Kernel w komunikacie.



Ataki wojsk rosyjskich na port zbiegły się z wycofaniem się Rosji z realizowania umowy zbożowej, gwarantującej bezpieczeństwo statkom ukraińskim transportującym zboże i produkty rolne, wypływającym m.in. z Odessy.