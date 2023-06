Zysk netto Kernel Holding, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, w trzecim kwartale 2022/23, kończącym się 31 marca 2023 roku, wyniósł 69 mln USD - poinformował notowany na warszawskiej giełdzie ukraiński producent zbóż i oleju słonecznikowego.

Ukraiński agroholding z mniejszymi przychodami. Zdjęcie ilustracyjne, fot. shutterstock

Kernel Holding podaje wyniki za III kwartał

Skonsolidowane przychody Kernel Holding w trzecim kwartale 2022/23 spadły rok do roku o 51 proc. i wyniosły 825 mln USD. EBITDA spadła o 44 proc. kwartał do kwartału do 155 mln USD.



W segmencie olejowym EBITDA wzrosła kwartał do kwartału o 66 proc. do 109 mln USD. O 32 proc. rdr spadł wynik EBITDA segmentu infrastruktury i handlu (wyniósł 71 mln USD).

Kernel Holding: jaki był zysk netto?

Narastająco po III kwartałach roku obrotowego 2022/23 Kernel miał 2.71 mln USD przychodów, co oznacza spadek o 45 proc. rdr. EBITDA wzrosła o 11 proc. rdr do 600 mln USD, a zysk netto j.d. wzrósł o 36 proc. rdr do 437 mln USD.