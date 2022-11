W ciągu trzech kwartałów 2022 roku Astarta wyeksportowała 23 mln ton pszenicy czyli o 17 proc. mniej niż rok wcześniej, licząc wolumenowo – poinformowała Astarta w raporcie kwartalnym. Spółka jest w trakcie zmiany kierunków eksportowych z południowych na zachodnie.

Viktor Ivanchyk, współzałożyciel and CEO Astarta Holding. fot. mat. pras.

Astarta zmienia kierunek eksportu

Spółka poinformowała ponadto, że eksport cukru w trzecim kwartale 2022 wzrósł wobec drugiego kwartału o ponad 50 proc.



„Eksport z Ukrainy pszenicy i kukurydzy za 9 miesięcy 2022 r., osiągnął 23 mln ton, ale wolumeny były nadal o 17 proc. niższe od poziomów z poprzedniego sezonu” – napisano w raporcie.



Spółka podała, że od początku funkcjonowania korytarza morskiego dla eksportu zbóż z Ukrainy, czyli od końca lipca, do dnia publikacji raportu wyeksportowano 10 mln produktów rolnych, głównie kukurydzy.

Astarta wciąż eksportuje dzięki transportowi kolejowemu



Grupa kontynuuje sprzedaż eksportową pszenicy, kukurydzy i soi za pośrednictwem kolei.



„Grupa jest już w trakcie przestawiania swoich dotychczasowych kierunków dostaw z regionów południowych na zachodnie” – napisano w komunikacie.



Z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę wszystkie porty morskie zostały zablokowane, a transport towarów przez Morze Czarne i Azowskie był niemożliwy. Transport towarów odbywał się koleją i samochodami ciężarowymi. 22 lipca w Stambule Turcja, Rosja, Ukraina i ONZ podpisały umowę o odblokowaniu trzech ukraińskich portów nad Morzem Czarnym w celu eksportu żywności.

Astarta o zbiorach i plonach

Astarta poinformowała, że pomimo przedłużających się deszczów, zbiory i siew trwają nadal. Na dzień publikacji raportu Astarta zakończyła zbiór nasion słonecznika z szacowanym plonem 3,0 t/ha (wzrost o 11 proc. rok do roku), co przekłada się na zbiory nasion słonecznika na poziomie 92 tys. (wzrost o 21 proc. rok do roku).



Plony soi wyniosły 2,9 t/ha (spadek o 3 proc. rdr) przy całkowitych zbiorach 115 tys. t (wzrost o 22 proc. rdr).



W segmencie produkcji cukru, przychody za 9 miesięcy 2022 r. spadły o 5 proc. rok do roku do 108 mln euro w wyniku niższego wolumenu sprzedaży cukru o 163 tys. t.



Spółka podała, że w trzecim kwartale 2022 r. sprzedaż cukru poprawiła się o 7 proc. wobec drugiego kwartału, do 68 tys. ton, w tym eksport cukru wzrósł o 6 tys. ton (o 51 proc.).



Skonsolidowane przychody Astarty za 9 miesięcy 2022 r. wyniosły 341 mln euro, co oznacza wzrost o 13 proc rdr. Segment cukru wygenerował 32 proc. przychodów.