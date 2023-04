Rada Dyrektorów Kernela podjęła decyzję o wycofaniu akcji spółki z obrotu na warszawskiej giełdzie. Holding to największy na Ukrainie eksporter zboża i producent olejów słonecznikowych.

Kernel wycofuje akcji spółki z obrotu na GPW; fot. shutterstock

Dlaczego Kernel opuści GPW?

O wyjściu Kernel Holding z GPW głośno było od kilku miesięcy.

Główny akcjonariusz wskazywał m.in., że polscy akcjonariusze mniejszościowi nie byli skłonni popierać akwizycji przeprowadzanych przez Kernela przy wskaźnikach wyższych niż wartość rynkowa samej spółki.

Jako przykład podaje walne zgromadzenie Kernela z września 2022 roku, gdy akcjonariusze mniejszościowi odrzucili pomysł utworzenia ratunkowego funduszu, który miał wspierać potrzeby spółki w obliczu zamknięcia rynku długu po inwazji Rosji na Ukrainę.

Odebraliśmy to jako sygnał, że wielu akcjonariuszy nie chce wspierać spółki poprzez dostarczenie jej gotówki i ma krótkoterminowe, spekulacyjne podejście do giełdy, a nie patrzy długoterminowo i strategicznie na spółkę - napisano w liście.

Kernel wycofuje się z GPW

Decyzja została podjęta przez siedmiu z ośmiu dyrektorów. Przewodniczący Rady Dyrektorów wstrzymał się od głosu z powodu konfliktu interesów.



Kernel podał, że Rada Dyrektorów zaangażowała również Baker Tilly TPA, niezależnego doradcę posiadającego licencję na prowadzenie działalności w Polsce, który wydał niezależną opinię dotyczącą wyceny akcji w wezwaniu. Baker Tilly stwierdził, że cena akcji proponowana w wezwaniu w wysokości 18,50 zł mieści się w dolnej granicy szacowanego przedziału wartości godziwej akcji Kernela.

Kernel: fundusze domagają się respektowania prawa i standardów

Kernel poinformował w czwartkowym komunikacie, że inwestorzy finansowi kontrolujący łącznie 21,59 proc. akcji Kernel Holding, zawarli porozumienie dotyczące wspólnych działań celem respektowania przez spółkę i jej znaczącego akcjonariusza - Namsen Limited - prawa oraz właściwych standardów rynku kapitałowego.



Wśród stron porozumienia są m.in. OFE PZU, Uniqua OFE, OFE NN, Allianz Polska OFE, Aegon OFE, PKO BP OFE, OFE Pocztylion, Lind Value i Kopernik Global Investors.



Działania akcjonariuszy mniejszościowych mają związek z ogłoszonym przez Namsen wezwaniem na 100 proc. akcji Kernel Holding i zapowiedzią wycofania akcji ukraińskiego producenta zbóż i oleju z warszawskiej giełdy.



Fundusze zapowiadają wspólne działania w celu respektowania przez spółkę i Namsen powszechnie obowiązującego prawa oraz właściwych standardów rynku kapitałowego, w tym praw akcjonariuszy mniejszościowych.



Fundusze zapowiadają podejmowanie wszelkich działań faktycznych i prawnych, w tym o charakterze korporacyjnym, zmierzających do ochrony ich prawa jako akcjonariuszy mniejszościowych, w szczególności związanych z uczestnictwem w potencjalnym walnym zgromadzeniu i wykonywaniem podczas jego obrad uprawnień korporacyjnych.



Strony porozumienia zapowiadają ponadto uzgadnianie oraz przeprowadzanie ewentualnych czynności przed sądami powszechnymi lub organami i instytucjami w trybie procedury cywilnej lub administracyjnej zmierzających do wyegzekwowania respektowania przez spółkę oraz Namsen przepisów prawa oraz właściwych standardów rynku kapitałowego, w tym praw akcjonariuszy mniejszościowych, w związku z planowanym delistingiem Kernel Holding.



Pod koniec marca Namsen Limited wezwał do sprzedaży 52.057.219 akcji Kernela, stanowiących 61,95 proc. kapitału zakładowego, po 18,50 zł za akcję.



W wyniku wezwania nabywający zamierza osiągnąć 84.031.230 akcji spółki, stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZ.



Zlecenia sprzedaży przyjmowane są od 31 marca do 4 maja. Planowana data zawarcia transakcji na GPW to 9 maja.

Kernel Holding: Decyzja musi być zgodna z prawem luksemburskim

Decyzja o wycofaniu akcji Kernel Holding z obrotu podjęta przez Radę Dyrektorów i musi być zgodna z prawem luksemburskim. W tym kontekście polskie wymogi dotyczące powołania uchwały o delistingu przez NWZ z 90 proc. większością głosów nie mają zastosowania.



Wzywający zapowiedział, że w przypadku nabycia co najmniej 95 proc. akcji spółki w trakcie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji będzie rozważone przeprowadzenie przymusowego wykupu.