Ukraińskie zboże znów popłynie do Afryki. Pierwszy taki statek od wybuchu wojny

Autor: PAP (op. AT)

Data: 13-08-2022, 09:07

Ukraińskie zboże znów popłynie do Afryki. Pierwszy taki statek od wybuchu wojny. Do ukraińskiego portu Piwdennyj wpłynął statek, który dostarczy zboże do Etiopii.

Ukraińskie zboże znów popłynie do Afryki. fot. PAP/Abaca

Statek handlowy Brave Commander, pod banderą Liberii, wpłynął w piątek do portu morskiego Piwdennyj - poinformował minister, cytowany przez swój resort na Facebooku.

To pierwszy statek ze zbożem, który wypłynie z Ukrainy do Afryki od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę - podkreśla agencja Reutera.

W sobotę rozpocznie się załadunek jednostki, która ma przetransportować 23 tys. ton ukraińskiego zboża.

Ukraina wznawia eksport zboża

Porozumienie o odblokowaniu eksportu zbóż z portów ukraińskich zawarto 22 lipca. Ukraina i Rosja w osobnych umowach podpisanych z Turcją i ONZ zobowiązały się do zapewnienia bezpiecznych korytarzy morskich z trzech portów.

Dotychczas z ukraińskich portów wyszło 14 statków, na których pokładzie było łącznie ponad 430 tys. ton produktów rolnych - podsumowuje ministerstwo.