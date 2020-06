Uncle Ben's zmieni historyczne logo w ramach walki z rasizmem

Od 1946 r. na opakowaniach produktów Uncle Ben’s widnieje postać czarnoskórego, uśmiechniętego mężczyzny co zdaniem niektórych powiela stereotypowy wizerunek niewolnika zadowolonego ze swojego losu.

Nazwy Uncle Ben's po raz pierwszy użyto w 1946 roku w odniesieniu do czarnoskórego rolnika znanego jako Wujek Ben. Natomiast określenie „wujo” niegdyś stosowali biali Amerykanie w odniesieniu do starszych Afroamerykanów, bowiem odmawiali zwracania się do nich per „pan”.

Przedstawiciele koncernu Mars Inc. przyznali w oficjalnym oświadczeniu, że teraz „jest odpowiedni czas na ewolucję marki Uncle Ben's, włączając w to jej wizualną identyfikację”. Na razie jednak nie wiadomo jakie dokładnie będą zmiany i kiedy one nastąpią.