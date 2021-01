UOKiK pozytywnie zaopiniował plany fuzji firm De Heus i Golpasz

Zakaz stosowania pasz GMO odroczony do 2023 roku

Planowana transakcja obejmuje całość działalności Golpasz w zakresie produkcji i sprzedaży pasz dla zwierząt oraz gospodarstwo rolne. Produkcja pasz prowadzona jest w czterech zakładach, których roczny potencjał produkcyjny wynosi 500 tysięcy ton. Centrala spółki znajduje się w Golubiu Dobrzyniu.

Połączenie De Heus i Golpasz wpisuje się w strategię rozwoju obu firm, związaną z dostarczaniem polskim hodowcom nowatorskich i kompletnych rozwiązań w obszarze żywienia zwierząt. Golpasz, firma z ponad 50-cio letnią tradycją to polski lider w żywieniu indyków oraz obsłudze klientów w Polsce centralnej i wschodniej. Dołączając do grupy De Heus, zespół Golpasz będzie mógł skorzystać z międzynarodowego doświadczenia oraz wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu żywienia i hodowli zwierząt, a także z bogatego portfela narzędzi biznesowych, wspierających rozwój rynku. Umożliwi to jeszcze lepszą realizację oczekiwań polskich hodowców i sprawi, że wkład, jaki obie firmy wnoszą w produkcję zrównoważonej żywności oraz rozwój polskiego rolnictwa będzie jeszcze bardziej widoczny, Z całą pewnością fuzja zapewni hodowcom jeszcze bardziej atrakcyjną ofertę i jeszcze lepszy poziom obsługi.

„Połączenie wiedzy i umiejętności naszych zespołów wykorzystamy dla dobra klientów, dla których kluczem do sukcesu jest stałe poprawianie efektywności produkcji. Zarówno nasi pracownicy, jak i klienci skorzystają ze światowego zasięgu działania, wzbogaconej oferty i jeszcze lepszej obsługi. Jestem przekonany, że zarówno pracownicy obu firm jak i nasi klienci i partnerzy skorzystają na zbliżającym się wielkimi krokami połączeniu.” - powiedział Wiesław Ilków, Prezes Zarządu Golpasz S.A.

„Z wielkim zadowoleniem przyjęliśmy fakt, że Grupa De Heus zostanie nowym właścicielem Golpasz S.A. Cieszę się, że w okresie naszej inwestycji Golpasz skokowo zwiększył skalę swojej działalność operacyjnej, utrzymał dotychczasowych i pozyskał nowych klientów oraz wdrożył nowoczesne rozwiązania w zakresie obsługi klienta. Mam nadzieję, że dołączenie do wiodącej światowej grupy, jaką jest De Heus, pozwoli Golpaszowi zaoferować jeszcze lepsze zintegrowane i wysokowydajne rozwiązania paszowe dla hodowców. Współpraca obu firm umożliwi również skorzystanie z międzynarodowego doświadczenia Grupy De Heus, w żywieniu zwierząt, aby rozwinąć potencjał produkcyjny u obecnych klientów i pozyskać nowych hodowców. Właśnie otrzymana zgoda UOKiK pozwala nam na rozpoczęcie przygotowań do procesu integracji obu firm.” powiedział Aleksander Kacprzyk, współzałożyciel i Partner Zarządzający funduszu Resource Partners.