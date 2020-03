Upfield działa przy maksymalnym wykorzystaniu linii produkcyjnych

Zapotrzebowanie na produkty pochodzenia roślinnego Upfield zwiększyło się w ostatnim czasie trzykrotnie. Polacy posłuchali apelu władz i zostali w domach. Nie chodzą do restauracji, cukierni, więc w domu pieką z Kasią, smażą z Ramą a kanapki smarują z Delmą i Florą - mówi Sebastian Tołwiński, Regional Public Relations w Upfield.

Jak podaje, fabryka Upfield w Katowicach działa przy maksymalnym wykorzystaniu linii produkcyjnych, aby sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu konsumentów w Polsce na roślinne i prozdrowotne produkty.

Tołwiński zaznacza jednocześnie, że niezwykle trudna jest sytuacja w polskim transporcie.

- Choć nie ma zagrożenia dla realizacji naszych dostaw, problemem stała się niewystarczająca liczba kierowców i ciężarówek, w których do klientów dociera Rama, Delma, czy Flora. To produkty pochodzenia roślinnego - podobnie jak masło, wymagają one specjalistycznych naczep chłodniczych i określonej temperatury w łańcuchu dostaw - tłumaczy.

Upfield szuka nowych, dodatkowych firm transportowych.

- Poprosiliśmy także największe sieci detaliczne i hurtownie w Polsce, aby maksymalnie skróciły czas wyładunku. Dzięki temu ciężarówki mogą szybko wrócić po kolejne, gotowe do transportu partie towaru - dodaje Sebastian Tołwiński.