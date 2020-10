Upfield w Światowy Dzień Żywności: roślinna szansa dla klimatu

Światowy Dzień Żywności obchodzony jest co roku 16 października. Święto ustanowione zostało w 1979 roku – na cześć utworzonej tego dnia w 1945 roku Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Dzień ten jest okazją do pogłębienia świadomości na temat problemów żywnościowych na świecie oraz wzmocnienia solidarności z tymi, którzy doświadczają głodu, niedożywienia czy ubóstwa.

Globalny system żywności boryka się obecnie z wieloma istotnymi problemami. Przy okazji Światowego Dnia Żywności warto byśmy pamiętali, że nasze codzienne wybory mają globalne konsekwencje.

Niewykorzystywanie wyprodukowanej żywności to problem, który dotyczy wszystkich. Zgodnie ze statystykami, aż 1/3 jedzenia jest marnowane globalnie. Przewiduje się, że przed rokiem 2030 marnotrawiona ilość jedzenia wzrośnie o kolejne 30%. Niewykorzystana żywność to także marnotrawstwo zasobów naturalnych - ziemi, wody, energii i innych źródeł, które potrzebne są do produkcji. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) szacuje, że problem niewykorzystywania wyprodukowanej żywności w dużym stopniu odpowiada także za wzrost emisji gazów cieplarnianych[3]. Gdyby marnotrawstwo żywności było krajem, byłoby trzecim co do wielkości emitentem gazów cieplarnianych na świecie (po Chinach i USA).

Równocześnie, według danych FAO, około 820 milionów ludzi na świecie, wciąż doświadcza głodu w 2019 roku[5]. W krajach rozwijających się prawie co trzecie dziecko jest niedożywione[6]. Według danych, gdyby do ilości osób dotkniętych klęską głodu dodano tych, którzy żyją bez bezpieczeństwa żywnościowego, to okazałoby się, że ponad 2 miliardy ludzi nie ma regularnego dostępu do zdrowego, pożywnego jedzenia w wystarczającej ilości (8% mieszka w Ameryce Północnej i Europie). Jednocześnie 600 milionów ludzi zostało sklasyfikowanych jako otyłych, a kolejne 2 miliardy to osoby z nadwagą.

Światowy system żywieniowy, a przede wszystkim produkcja żywności pochodzenia zwierzęcego, uznawane są także za główny czynnik, który ma wpływ na zmiany klimatu na naszej planecie[9]. 14,5% emisji gazów cieplarnianych pochodzących z ludzkiej aktywności spowodowane jest hodowlą zwierząt – to jeden z najistotniejszych czynników przyczyniających się do zmian klimatu. Pięć największych koncernów mięsnych i mleczarskich emituje więcej gazów cieplarnianych niż najwięksi na świecie producenci ropy – jak podają aktualne badania[10]. Poprzez zmniejszenie konsumpcji mięsa i produktów odzwierzęcych jesteśmy w stanie znacząco zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych – chroniąc tym samym naszą planetę, przed negatywnymi skutkami zmian klimatycznych.