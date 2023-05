- Nowy produkt firmy Upfield (Rama "Używaj jak M@sło") jest zgodny z przepisami dotyczącymi oznakowania żywności - zapewnia Sebastian Tołwiński, dyrektor ds. korporacyjnych i komunikacji w Europie Środkowo-Wschodniej w Upfield.

Sebastian Tołwiński, dyrektor ds. korporacyjnych i komunikacji w Europie Środkowo-Wschodniej w Upfield/ fot. PTWP

Produkt marki Rama "Używaj jak M@sło" wywołał burzę w sieci.

Wszystko dlatego, że na opakowaniu widnieje duży napis "Masło", natomiast "używaj jak" jest napisane znacznie mniejszą czcionką. Jest także charakterystyczna liczba 82 proc., ale nie chodzi o zawartość tłuszczu mlecznego.

Sebastian Tołwiński, dyrektor ds. korporacyjnych i komunikacji w Europie Środkowo-Wschodniej w Upfield wyjaśnia czym jest nowy produkt.

Nowy produkt marki Rama "Używaj jak M@sło" fot. mat.pras.

Rama "Używaj jak M@sło". Upfield wyjaśnia nazwę produktu

Sebastian Tołwiński podkreśla, że nazwa nowego produktu to: „79% tłuszcz do smarowania”, co spełnia zapisy Rozporządzenia UE nr 1308/2013.

- Nazwa produktu „79% tłuszcz do smarowania” została nawet wyróżniona pogrubioną czcionką. Zgodnie z przepisami, na opakowaniu wyraźnie informujemy także o składzie. Wszystkie roślinne naturalne składniki zostały przedstawione w malejącej kolejności ich masy, zaczynając od tego, którego jest najwięcej. Są to: oleje i tłuszcze roślinne (kokosowy, rzepakowy, słonecznikowy, w zmiennych proporcjach), woda, preparat bobu, emulgator (lecytyna), naturalne aromaty (karoteny). Wariant z oliwą z oliwek zawiera dodatkowo 5% oliwy. Nowa „Rama” nie zawiera oleju palmowego, szkodliwych tłuszczów „trans”, laktozy, konserwantów - wyjaśnia Sebastian Tołwiński, dyrektor ds. korporacyjnych i komunikacji w Europie Środkowo-Wschodniej w Upfield.

Rama "Używaj jak M@sło".

- Nie używamy słowa „masło” - na opakowaniu widnieje grafika z listkiem w środku, aby bezpośrednio nawiązać do roślinnej natury „Ramy”. Dodatkowo, na opakowaniu znajduje się wyraźne, żółte oznaczenie „VEGAN”, na którym powtórzony jest zielony symbol roślinny oraz napis „ROŚLINNE NATURALNE SKŁADNIKI” pisany wielkimi literami. Nasz nowy produkt zawiera także nazwę roślinnej marki – „Rama”- i sposób użycia. Nie nazywamy go nabiałowym. Nowa „Rama” firmy Upfield to nie jest więc ani masło, ani margaryna. To rewolucyjna kategoria żywności roślinnej, która smakiem zaskoczy wszystkich” - dodaje Sebastian Tołwiński.