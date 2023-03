Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce jest problematyczna dla producentów makaronów. - Przez bardzo wysokie koszty produkcji, w tym gazu i energii, musimy znacząco obniżać marże i to do granic opłacalności, co w dłuższej perspektywie czasu może doprowadzić do likwidacji wielu zakładów - mówi Robert Jagielski, dyrektor handlowy w Artlex PPH G i A Jagielscy, członek zarządu Polskiej Izby Makaronu.

Robert Jagielski, dyrektor handlowy w Artlex PPH G i A Jagielscy, członek zarządu Polskiej Izby Makaronu w rozmowie z nami ocenił aktualną sytuację na rynku makaronów w Polsce. / fot. PAP/Archiwum Kalbar

Rynek makaronów w Polsce: producenci stawiają na jakość i walczą z kosztami

Jak ocenia Pan obecną sytuację na rynku makaronów?

Przemysł makaronowy w Polsce rozwija się dynamicznie dzięki nowoczesnym parkom produkcyjnym i wdrożonym systemom jakości. Krajowi producenci makaronu są gwarancją wysokiej jakości makaronu zarówno z mąki pszennej, jak i z mąki durum. Nasze linie produkcyjne nie odbiegają jakością od tych, których używają nasi włoscy koledzy. Pod względem technologicznym i jakościowym jesteśmy gotowi konkurować nie tylko na rynku krajowym, ale i rynkach zagranicznych.

Makarony produkowane w Polsce można kupić zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak również na przykład w USA, Kanadzie, Panamie, Kolumbii, RPA, a nawet w tak egzotycznych krajach jak Polinezja Francuska czy Madagaskar. To potwierdza, że polscy producenci potrafią produkować dobry makaron.

Jednak teraz, aby utrzymać się na tych rynkach, przez bardzo wysokie koszty produkcji, w tym gazu i energii, musimy znacząco obniżać marże i to do granic opłacalności, co w dłuższej perspektywie czasu może doprowadzić do likwidacji wielu zakładów. Taka sytuacja, może być ogromnym zagrożeniem dla rolnictwa, jak również nawet dla bezpieczeństwa państwa, co zaraz wyjaśnię.

Proszę, słuchamy.

Pandemia i wojna w Ukrainie pokazała nam wszystkim, co jest podstawowym produktem spożywczym w czasach kryzysu. Obok konserw, kasz, ryżu, makaron był produktem, który najszybciej znikał ze sklepowych półek w czasie pandemii, jak i po wybuchu wojny w Ukrainie. Makaron to produkt, który łatwo przechowywać, ma długi termin ważności, do 2-3 lat, jest wysoko energetyczny, łatwo i szybko można go przygotować.

Na Ukrainę płynęła pomoc żywnościowa, a makaron był jej podstawowym składnikiem. Dlatego branża makaronowa powinna być traktowana jako strategiczna i państwo powinno robić wszystko, aby na jego terenie działały zakłady makaronowe.

W tej chwili mówimy o nadwyżce podaży zboża na rynku, rząd próbuje rozwiązać to dopłatami dla rolników. Branża makaronowa co roku zużywa setki tysięcy ton pszenicy, proszę sobie wyobrazić sytuację, gdy producenci makaronu zaprzestaną produkcji i to zboże nie będzie wykorzystane, a nas zaleją makarony z innych krajów.

Wyzwania producentów makaronów: widomo zmian, zwolnień i zamknięć

Patrząc na te czynniki, które Pan wymienił, co jest aktualnie największym wyzwaniem dla producentów makaronów?

Producenci makaronu borykają się przede wszystkim z problemem wysokich cen energii i gazu. Rząd zapowiedział pomoc dla piekarni i cukierni w postaci niższej ceny gazu, co przyjęliśmy z jednej strony z zadowoleniem, a z drugiej z rozczarowaniem, dlaczego zostaliśmy pominięci. Można sobie zadać pytanie, w czym makaron jest gorszy od chleba?

Jako branża apelujemy o wsparcie i równe traktowanie. Bez takich gwarancji łańcuch produkcji zostanie nadszarpnięty, a my jako przedsiębiorcy staniemy przed widmem zmian, zwolnień, a nawet zamknięcia zakładów.

To już kolejny apel producentów makaronów do rządu. Co według Pana może i powinien zrobić rząd, aby wesprzeć branżę?

Przede wszystkim rząd powinien uwzględnić branżę makaronową w obszarze wsparcia dotyczącego obniżenia stawek na energię i gaz. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że piekarnie i cukiernie od 1 kwietnia będą korzystać z obniżonych stawek za gaz. Rząd będzie gwarantował pieniądze na ten cel do poziomu 200 zł i 17 gr za MWh. Apelujemy o włączenie również branży makaronowej do tego wsparcia.

Jeśli chodzi o energię elektryczną, wnosimy o rozpatrzenie przez rząd możliwości zmian legislacyjnych w obecnie nowelizowanej ustawie o odnawialnych źródłach energii (UC99) poprzez możliwość uzyskiwania przez producentów rolno-spożywczych zgody na budowę instalacji fotowoltaicznych bez konieczności załatwiania długotrwałych formalności dla instalacji powyżej 300 kWh lub proporcjonalnie do zużycia przez zakład produkcyjny. W chwili obecnej przepisy pozwalają na budowę instalacji na zgłoszenie o mocy do 50 KWh.

Pozytywna decyzja pozwoli w znacznym stopniu odciążyć krajową sieć energetyczną i korzystać przez producentów z taniej energii elektrycznej. Obecnie procedura budowy instalacji fotowoltaicznej trwa nawet rok, a spółki energetyczne nie wyrażają zgody na odbiór wyprodukowanej i niewykorzystanej weekendowo energii, argumentując to przeciążeniem sieci. Z drugiej strony powstają farmy produkujące energię i blokujące sieć.

Co może pomóc producentów makaronów w trudnych czasach?

Jakie inne rozwiązania mogą pomóc lepiej działać producentom makaronów w tych trudnych czasach?

Dwa tygodnie temu na posiedzeniu Rolnego Zespołu Parlamentarnego pod przewodnictwem Posła Norberta Kaczmarczyka wokół sytuacji w branży makaronowej, zaproponowałem pomysł, który z jednej strony może rozwiązać problem nadpodaży pszenicy w kraju, a z drugiej wzmocnić konkurencyjność naszej branży na rynkach zagranicznych. Obecnie rząd proponuje dopłaty dla rolników do sprzedanego zboża. Uważam, że jest to bardzo dobry pomysł, jednak nie rozwiązuje on istoty problemu. Dopłaty nie spowodują, że zboża będzie mniej, ono nadal będzie w kraju, tylko że w innym magazynie.

Uważam, że najlepszym rozwiązaniem byłaby dopłata do wyeksportowanego makaronu poza Unię Europejską. Takie dopłaty funkcjonują obecnie w Turcji. Dzięki nim, będziemy mogli obniżyć cenę makaronu na rynkach trzecich, co przełoży się bezpośrednio na większe zużycie pszenicy krajowej, której na rynku mamy w nadwyżce. Da pracę młynom, producentom folii, kartonów itd. Pomysł spotkał się z dużym zainteresowaniem, dlatego mam ogromną nadzieję, że rząd pochyli się nad tym rozwiązaniem, bo nadmiar zboża nie musi być dla Polski problemem, a ogromnym atutem, który powinniśmy umieć wykorzystać.

Wspomnieliśmy już o tym, że branża makaronów kilkukrotnie już apelowała do rządu o wsparcie. Czy była reakcja i odpowiedź rządu na Państwa apele?

Nadal oczekujemy na efekty naszych apeli, ostatnio wystosowaliśmy również wspólny apel branży rolno – spożywczej w imieniu Polskiej Izby Makaronu wraz ze Stowarzyszeniem Rzemieślników Piekarstwa RP oraz firmą Lubella Food sp. Z. o. o. do członków Komisji Europejskiej pt. „Bezpieczeństwo żywieniowe w Polsce i Europie. Wspólny apel branży rolno – spożywczej”.

Apelujemy o uwzględnienie producentów branży rolno-spożywczej w ustawach pomocowych w świetle rosnących cen energii elektrycznej. Apelujemy także do dystrybutorów i sieci handlowych o współdziałanie w zakresie zapewnienia ciągłości dostaw i bieżącego reagowania na wzrosty kosztów produkcji.

Dziękuję za rozmowę.