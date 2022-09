Jak podał serwis nowymarketing.pl, w Dubaju ruszyła inicjatywa „Chleb dla Wszystkich”. W wybranych supermarketach zainstalowano maszyny, które za jednym kliknięciem przygotowują i wydają ciepłe pieczywo.

W Dubaju automaty serwują ciepłe pieczywo potrzebującym /fot. Unsplash

Automaty do chleba

Jak czytamy, w ramach kampanii „Bread for All” w dziesięciu wybranych sklepach spożywczych Aswaaq w Dubaju zostały zainstalowane automaty vendingowe przygotowujące pieczywo. To inicjatywa, która ma na celu pomoc ubogim i wzmocnienie solidarności w społeczeństwie.

Zaprogramowane urządzenia są w stanie w ciągu minuty przygotować i wydać gorące pieczywo zupełnie za darmo – a to wszystko za jednym kliknięciem.

Innowacyjna forma darowizny

Jak mówi cytowany przez nowymarketing.pl Ali Al Mutawa, Sekretarz Generalny Fundacji Awqaf and Minors Affairs (AMAF), ta inicjatywa jest wzorcowym modelem innowacyjnej darowizny, która pozwala wszystkim partycypować, tworząc wszechstronny ruch charytatywny i wzmacniając ducha solidarności między różnymi częściami społeczeństwa.

Z kolei Zainab Juma Al Tamimi, dyrektor MBRGCEC, twierdzi, że automaty do chleba są narzędziem, które przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego. Społeczeństwo Emiratów jest pełne solidarności, a my chcemy opracować rozwiązania dla lepszej przyszłości i szczęśliwszych ludzi.

