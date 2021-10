W październiku mniejszy eksport pszenicy

We wrześniu eksport pszenicy drogą morską wyniósł ponad 360 tys. ton. W październiku br. eksport pszenicy przez porty będzie sporo mniejszy - podaje Izba Zbożowo-Paszowa.

Autor: portalspozywczy.pl/IZP

Data: 11-10-2021, 12:50

Eksporterzy cały czas mają duże trudności z zakupem większych partii pszenicy z wolnego rynku; fot. shutterstock

Eksport zbóż

Jak informuje IZP, firmy handlowe w znacznej mierze zrealizowały już eksport ziarna w ramach wcześniej zawartych kontraktów z dostawcami. Pomimo atrakcyjnych cen, eksporterzy cały czas mają duże trudności z zakupem większych partii pszenicy z wolnego rynku. Utrzymanie się tej sytuacji zapewne spowolni tempo wywozu tego zboża w IV kwartale br.

- Dalszy wzrost cen zbóż na MATIFie w ostatnich dniach oraz słaby złoty do głównych walut to czynniki, które wpływają na utrzymywanie się cen ziarna oferowanych przez eksporterów z dostawą do portów na wysokich poziomach - komentuje Izba Zbożowo-Paszowa.

W końcu tygodnia, ceny ziarna zbóż oferowane przez eksporterów z dostawą do portów kształtowały się następująco:

• pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1180-1190 PLN/t (dostawa G/G, X/XI),

• żyto paszowe – 930-935 PLN/t (dostawa G/G, X),

• pszenżyto – 990-1000 PLN/t (dostawa G/G, X),

• owies – 780 PLN/t (dostawa G/G, X),

• kukurydza – 1020-1025 PLN/t (dostawa G/G, X-XI).

Import zbóż

Z kolei, niewiele zmienia się w kwestii importu zbóż z południa Europy. Niesprzyjający importowi kurs złotego do koszyka walut dodatkowo ciąży na opłacalności importu ziarna.