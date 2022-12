Zarząd HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie poinformował o zawarciu umowy z firmą Atlas Ward Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu umowę dotyczącą budowy zakładu produkcyjnego materiałów paszowych na bazie biomasy z owadów.

HiProMine S.A. poinformował, że spółka realizuje dziś program inwestycyjny, który ma doprowadzić do budowy pierwszej pełnoskalowej fabryki w Europie, a drugiej na świecie, która będzie w skali przemysłowej produkować materiały paszowe. fot. shutterstock

Nowy zakład HiProMine coraz bliżej

Zarząd HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie poinformował o zawarciu umowy z firmą Atlas Ward Polska sp. z o.o.z siedzibą we Wrocławiu umowę o roboty budowlane, której przedmiotem jest wykonanie zamierzenia inwestycyjnobudowlanego w systemie "zaprojektuj i wybuduj", polegającego na budowie zakładu produkcyjnego materiałów paszowych na bazie biomasy z owadów, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami oraz z infrastrukturą towarzyszącą, na nieruchomości stanowiącej własność spółki, znajdującej się w miejscowości Karkoszów, w gminie Krzeszyce.

Kiedy ruszy budowa nowego zakładu HiProMine?

Zgodnie z treścią zwartej umowy, wykonawca zobowiązał się do rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia przez HiProMine pisemnego polecenia rozpoczęcia robót, którego wydanie powinno nastąpić w okresie do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Wykonawca zobowiązał się do wykonania ww. robót najpóźniej do dnia 07.08.2023 r. przy czym w przypadku, gdy wydanie polecenia rozpoczęcia robót zostanie wydane po dniu 28 grudnia 2022 r., ostateczne terminy wykonania poszczególnych robót wskazanych w harmonogramie prac, jak również ostateczny termin realizacji przedmiotu Umowy ulegną odpowiedniemu przedłużeniu. Jeśli natomiast HiProMine nie wyda polecenia rozpoczęcia robót w terminie wskazanym powyżej, Umowa wygasa w części, co do której upłynął termin wydania polecenia rozpoczęcia robót.

Ile będzie kosztować budowa nowego zakładu HiProMine?

Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie prac objętych niniejszą Umową zostało określone jako wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie 65 mln zł netto (w tym 1 360 705,80 zł netto za wydłużenie gwarancji urządzeń oraz serwis). Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej może podlegać zmianom, w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub w przypadku możliwości ograniczenia zakresu robót objętych umową.



Z uwagi na zmieniające się warunki rynkowe strony uzgodniły, że jeśli HiProMine nie wyda polecenia rozpoczęcia robót w terminie do dnia 28 grudnia 2022 r. lub w terminie 60 dni od dnia wydania polecenia rozpoczęcia robót HiProMine zawiesi realizację robót na okres przekraczający 14 dni, każdej ze stron będzie przysługiwało prawo do waloryzacji wynagrodzenia wynikającego z treści umowy. Taka zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła wyłącznie materiałów, które zostały określone w treści załącznika do umowy jako wrażliwe cenowo i zostanie wprowadzona wyłącznie na żądanie danej strony i jedynie w przypadku udokumentowania zmiany cen tych materiałów, o co najmniej 5% w stosunku do cen określonych w treści załącznika.

Jak informowaliśmy zarząd HiProMine S.A. pod koniec listopada, budowa nowego zakładu w Karkoszowie będzie droższa aż o 18 mln zł od pierwotnych założeń i wyniesie 165 mln zł.

Wzrost ten spowodowany był wzrostem cen usług i materiałów budowlanych, jak również dostosowaniem projektu do aktualnych warunków rynkowych.

Jak mówił Szymon Kuprian, dyrektor finansowy HiProMine S.A. podczas webinaru "Branża paszowa i mięsna. Przedsiębiorstwa w obliczu dynamicznych zmian otoczenia gospodarczego", spółka realizuje dziś program inwestycyjny, który ma doprowadzić do budowy pierwszej pełnoskalowej fabryki w Europie, a drugiej na świecie, która będzie w skali przemysłowej produkować materiały paszowe.