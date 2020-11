W Polsce rośnie zainteresowanie uprawą i wyrobami z konopi

Konopie jest bardzo perspektywiczną rośliną uprawną ze względu na swoje właściwości. Wykorzystuje się je do produkcji leków, jako suplement diet, jest dodatkiem do kosmetyków. Włókno zaś stosuje się do produkcji kompozytów stosowanych m.in. w budownictwie czy motoryzacji.