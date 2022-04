W Polsce zabraknie surowców przez wojnę w Ukrainie? "Nie panikujmy"

Nie podzielam zdania tych wszystkich analityków, którzy tworzą czarne scenariusze, twierdząc, że zabraknie nam surowców. Możemy produkować inaczej, może nieco mniej efektywnie, ale będziemy produkować - mówi Adam Zaleski, prezes De Heus Polska.

Autor: AT

Data: 07-04-2022, 10:53

Czy Polsce zabraknie surowców do produkcji pasz? fot. shutterstock

Polsce nie zabraknie surowców?

Adam Zaleski, prezes De Heus Polska przyznaje, że nie podziela zdania analityków, którzy tworzą czarne scenariusze, twierdząc, że zabraknie nam surowców.

- Możemy produkować z innych, możemy produkować inaczej, może nieco mniej efektywnie, zwiększając konwersję, ale będziemy produkować - dodaje.

W ocenie Zaleskiego branża rolnicza może stabilizować sytuację, głownie poprzez wykorzystanie własnej wiedzy i doświadczenia.

- Powinniśmy skupić się na własnej działalności, obserwować sytuację rynkową i komunikować tylko te rzeczy, co do których jesteśmy pewni, że się wydarzą. Nie możemy panikować. Najlepsze, co możemy zrobić to skupić się na tym co robimy na co dzień, robić to jak najlepiej, bo na to mamy wpływ - dodaje.

W Polsce nie zabraknie pasz?

Zaleski nie widzi zagrożenia w postaci niewystarczającej ilości paszy w Polsce.

- Jesteśmy krajem samowystarczalnym jeśli chodzi o zboża, sprowadzamy surowce paszowe z krajów, gdzie jest spokój i względna pogoda. Oczywiście, obecne czynniki ekonomiczne, polityczne i klimatyczne mają wpływ na sytuację, ale nie powinna ona istotnie wpłynąć na polskich odbiorców - dodał.

Prezes De Heus Polska przyznał, że spółka jako duży producent pasz odczuwa wzrost cen środków do produkcji, ale nie wpływa to na stabilność dostaw.

- W razie ograniczeń w dostawie energii mamy przygotowane swoje autorskie projekty, które pozwalają zmodyfikować produkcję i portfel produktów tak, żeby ograniczyć zużycie energii w zakładach nawet o 65-70 procent - dodał.