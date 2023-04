Cztery rumuńskie organizacje rolnicze, które zorganizowały protest, podały, że biorą w nim udział również przedstawiciele rolników z Polski, Czech oraz Bułgarii.

W Bukareszcie, stolicy Rumunii, w proteście bierze udział ponad 400 rolników, poinformował Nicu Vasile, przewodniczący Ligi Związków Producentów Rolnych Rumunii (Lapar).

We wspólnym oświadczeniu organizacje rolników Rumunii poinformowały, że jednym z głównych źródeł niezadowolenia jest "całkowite zniesienie ceł na wszystkie ukraińskie towary od połowy ubiegłego roku".

W sensie handlowym doprowadziło to do rozprzestrzenienia się skutków wojny na sąsiednie kraje poprzez niezamierzony efekt dumpingowy. Skłoniło bowiem ukraińskich rolników do sprzedaży poniżej kosztów, jednocześnie wymuszając tempo przepływu towarów

- napisali w komunikacie organizatorzy protestu.