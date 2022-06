W tym kraju za mieszkanie zapłacisz pszenicą lub czosnkiem

Jak informuje Bankier.pl, w Chinach deweloperzy szukają nowatorskich rozwiązań aby zwiększyć sprzedaż mieszkań. Można np. częściowo zapłacić pszenicą lub czosnkiem.







W Chinach za mieszkanie można płacić pszenicą lub czosnkiem /fot. Shutterstock

Jak podał Bankier, w maju sprzedaż mieszkań przez 100 największych deweloperów była aż o 59 proc. niższa niż przed rokiem - wynika z szacunków China Real Estate Information Corp. Z kolei według danych urzędu statystycznego wartość sprzedaży mieszkań w Chinach spadła o 42 proc. w porównaniu do maja 2021 r., a powierzchnia: o 37 proc.

- Wpływy z bieżącej sprzedaży lokali są kluczowym źródłem finansowania bieżącej działalności i regulowania zobowiązań wielu deweloperów. Jako że władze lokalne (i osoby, które mieszkania już kupiły) alergicznie reagują na obniżki cen, firmy chwytają się nietypowych pomysłów, by zdobyć klientów. Nabywcy mogą już liczyć nie tylko na "darmowe" miejsce parkingowe jako bonus do mieszkania czy nieodpłatne wykończenie. Jak donosi Reuters, Central China Real Estate oferuje nabywcom możliwość uregulowania części zaliczki w pszenicy. Kupujący może opłacić w ten sposób do 160 tys. juanów (równowartość ponad 100 tys. zł) po cenie 2 juany za ok. 500 gramów zboża, czyli o ok. 30 proc. wyższej niż cena rynkowa. Mieszkania sprzedawane przez dewelopera w prowincji Hunan w środkowych Chinach kosztują od 600 tys. do 900 tys. juanów. Propozycja jest naturalnie skierowana do rolników

- czytamy na Bankier.pl