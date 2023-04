OFE mogą nie odpowiedzieć na wezwanie na Kernel, mimo, że taka decyzja byłaby dla nich ryzykowna – ocenia Jakub Szkopek, analityk Erste Securities. Jego zdaniem, jeśli Namsen nie podniesie ceny, to wezwanie może się nie powieść.

OFE mogą nie odpowiedzieć na wezwanie na Kernel - uważa analityk; fot. shutterstock.com

„Rada Dyrektorów zdecydowała o delistingu Kernela. Notowanej pod prawem luksemburskim spółce grozi dematerializacja akcji. To straszak dla inwestorów mniejszościowych, bo w takiej sytuacji, jeśli nie odpowiedzą na wezwanie, zostają z akcjami, które nie są dopuszczone do obrotu” – powiedział PAP Biznes Jakub Szkopek.

Delisting Kernela

„Sytuacja jest problematyczna dla OFE. Z jednej strony, w razie dematerializacji akcji, fundusze będą miały problem, ale jeśli OFE nie sprzedadzą swoich udziałów, to także właściciel Kernela nie osiągnie celu, bo fundusze pozostaną w akcjonariacie. Dodatkowo, spółce Namsen grożą ciągnące się wiele lat pozwy cywilne” – dodał.

Jego zdaniem akcjonariusze mniejszościowi będą szukać reprezentacji wspólnego interesu w tym wezwaniu.

„Jeśli Namsen nie podniesie ceny, to wezwanie może się nie powieść. Pojawia się pytanie, co zrobi regulator, czy KNF nie będzie chciała zająć jakiegoś stanowiska” - powiedział.

Jak ocenia analityk Erste Securities, obie strony mają swoje korzyści i ryzyka.

Odbudowa ukraińskiego rolnictwa

„Zakładając, że konflikt na Ukrainie wkrótce się skończy, czeka nas wielki program odbudowy. Nie wyobrażam sobie, by branża agro, która ma 40 proc. udziału w eksporcie ukraińskim, nie dostała funduszy na odbudowę. Można się spodziewać, że niedługo pojawią się opcje finansowania np. ze strony różnych instytucji europejskich, odbudowy nadbrzeży, elewatorów, zakupu sprzętu rolniczego itd.” – powiedział Jakub Szkopek.

„Właściciel Kernela wie, że nie może sobie całkiem popsuć renomy, by nie pozbawić się w przyszłości tego finansowania, w tym finansowania przez obligacje” – dodał.



Uważa on, że dla właściciela Kernela dużym ryzykiem jest wciąż trwający konflikt zbrojny.

„Wystarczy jeden dzień zmasowanego ataku, by aktywa spółki trwale ucierpiały. W skrajnym scenariuszu, jeśli nastąpiłby wyciek z reaktora atomowego w Zaporożu, wtedy nikt zboża z Ukrainy nie kupi przez następnych kilka lat. Nie mówiąc już o użyciu taktycznej broni jądrowej. Wtedy aktywa Kernela stałyby się bezwartościowe” – powiedział.

Wartość aktywów Kernela

W raporcie z 16 marca, Erste Securities szacowało, że obecna wartość odtworzeniowa aktywów Kernela wynosi od 1.797 mln USD do 2.885 mln USD, co daje 94-151 zł na akcję. W wycenie uwzględniono koszt budowy/nabycia aktywów należących do Kernela. Nie wzięto natomiast pod uwagę aktywów, które zostały utracone lub w inny sposób dotknięte wojną. Przyjęto wartość aktywów płynnych na poziomie z końca 2022 roku, zgodnie z opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.



"Analiza ta wskazuje, że wycena z wezwania jest znacznie poniżej tego, co musiałby zapłacić inwestor chcący powielić aktywa Grupy Kernel" - napisali wówczas analitycy w raporcie.

Wezwanie na sprzedaż akcji Kernela

Pod koniec marca Namsen Limited wezwał do sprzedaży 52.057.219 akcji Kernela, stanowiących 61,95 proc. kapitału zakładowego, po 18,50 zł za akcję. W wyniku wezwania nabywający zamierza osiągnąć 84.031.230 akcji spółki, stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZ. Zlecenia sprzedaży przyjmowane są od 31 marca do 4 maja. Planowana data zawarcia transakcji na GPW to 9 maja.

Wzywający zapowiedział, że w przypadku nabycia co najmniej 95 proc. akcji spółki w trakcie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji będzie rozważone przeprowadzenie przymusowego wykupu.



Kernel poinformował w ubiegłym tygodniu, że inwestorzy finansowi kontrolujący łącznie 21,59 proc. akcji Kernel Holding, zawarli porozumienie dotyczące wspólnych działań celem respektowania przez spółkę i jej znaczącego akcjonariusza - Namsen Limited - prawa oraz właściwych standardów rynku kapitałowego. Wśród stron porozumienia są m.in. OFE PZU, Uniqua OFE, OFE NN, Allianz Polska OFE, Aegon OFE, PKO BP OFE, OFE Pocztylion, Lind Value i Kopernik Global Investors.



14 kwietnia Rada Dyrektorów Kernela podjęła decyzję o wycofaniu akcji spółki z obrotu na warszawskiej giełdzie. W środę 19 kwietnia Kernel poinformował, że Namsen odrzuca wniosek porozumienia akcjonariuszy o głosowanie na NWZ w sprawie wycofania akcji Kernela z obrotu na warszawskiej giełdzie. Według Namsena, decyzja o wycofaniu akcji Kernela z obrotu podjęta przez Radę Dyrektorów musi być zgodna z prawem luksemburskim. W tym kontekście polskie wymogi dotyczące powołania uchwały o delistingu przez NWZ z 90 proc. większością głosów nie mają zastosowania.



Akcjonariusze Kernel Holding, którzy zawarli porozumienie zaapelowali do KNF i GPW o przeprowadzenie analiz i podjęcie adekwatnych kroków.